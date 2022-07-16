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綠嗆馬英九「只剩重啟核四可講」　馬辦：一直「馬維拉」不會精神錯亂？

▲▼ 馬英九基金會與長風基金會舉辦「淨零排放與能源政策」研討會。（圖／馬辦提供）

▲馬英九基金會與長風基金會舉辦「淨零排放與能源政策」研討會。（圖／馬辦提供）

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九16日批蔡政府以綠能取代核電，是我國當前能源政策最荒謬的笑話。民進黨發言人謝子涵嗆，國民黨無視自己執政期間怠於新的電力興建，2016年的5月，全台備轉容量一度只剩下1.6%，差點造成全台大限電，國民黨卻選擇性失憶。馬辦稍早發聲明回擊，民進黨到底還有什麼臉去批評前朝？完全執政六年，一天到晚馬維拉，不會精神錯亂嗎？

馬英九基金會與長風基金會今（16）日舉辦「淨零排放與能源政策」研討會。馬英九指出，目前跟台灣同樣是獨立電網、缺乏自主能源但不缺電的日本與韓國，都決心大力發展核能，只有缺電的台灣反而堅持廢核，這代表什麼意義？台灣能源問題的解決，並不缺技術、也不缺資金、更不缺人才，唯一缺的，就是一個頭腦清楚，熟悉世局，反應快速，知錯能改的政府，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型。

謝子涵回應，樂見民間參與能源政策討論，但希望各種討論還是要以實際的情況為基礎。全球能源供應、價格都吃緊趨勢清楚，如果國民黨真的那麼在意整體能源發展，2016年交接怎麼會交出一個備轉只剩下1.6%的狀況，還有一個狀況百出無法使用的核四廠，可見馬英九的能源政策，就如同九二共識一樣貧瘠，只剩重啟核四可講。

謝子涵表示，國民黨口口聲聲說民進黨錯誤的能源政策是造成缺電的原因，卻無視於自己執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍的事實，還把綠能當作丑角，2016年的5月，全台備轉容量一度只剩下1.6%，差點造成全台大限電，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶。

對此，馬辦回擊，民進黨在發稿之前，有沒有注意到臺北市北投區下午突然大停電？今年入春以來，全國各地時不時傳出無預警停電，民進黨與其花時間批評憂心當前臺灣能源政策的民間人士，是不是該先解決現在執政的蔡政府一天到晚跳電的問題？

馬辦指出，蔡政府自2016年執政以來，已經讓台灣發生5次全國大停電；蔡總統在2015年提出能源政策時還誇口宣示，民進黨執政之後，絕對不會缺電，10年內不漲電價。結果現在是大小停電輪流來，物價電價拚命漲，請問民進黨到底還有什麼臉去批評前朝？完全執政六年，一天到晚馬維拉，不會精神錯亂嗎？
 

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