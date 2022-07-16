高嘉瑜嗆「只會送花給婆媽」　他力挺反嗆：民進黨真的很怕蔣萬安





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委高嘉瑜加入台北市長參選人陳時中競選團隊，遭網友譏「反串」，國民黨台北市參選人蔣萬安也酸，總幹事可能要費心；高嘉瑜知情後，反擊蔣端不出政見，民調只原地踏步。曾是蔣萬安幕僚的北市松信市議員參選人詹為元表示，民進黨真的很怕蔣萬安，不精銳盡出，根本打不贏蔣萬安。

高嘉瑜先前數次為防疫批評陳時中，如今出任陳時中競選總部副主委兼分區總督導，被網友諷是反串。蔣萬安也說，綠營內部當然會有人持不同意見，總幹事可能要多費心。

高嘉瑜知情後，反嗆蔣萬安，5月25日被提名後，競選團隊架構端不出來、一個像樣的政見都看不到，只看到送花給婆媽、在公園跳舞，竟還有閒情逸致對別人酸言酸語，相較下，陳時中被提名至今短短3天，競選團隊各就各位、政策小組立刻成立。

高嘉瑜也說，難怪蔣萬安民調原地踏步，「只有萬安王子還停留在1998年馬英九選台北市長那套！看來萬安王子的總幹事也不用費心了」。

詹為元透過臉書回擊高嘉瑜，「民進黨真的很怕蔣萬安」，民進黨台北市長選舉根本傾洪荒之力，就是要選贏蔣萬安，從洋洋灑灑的立院團隊入列，包含吳思瑤、高嘉瑜、何志偉、林昶佐、林楚茵，還有跟台北沒什麼關係的管碧玲，以及仇恨值極高的范雲、洪申翰，加上傳出連前副總統陳健仁都要擔任主委。

詹為元說，這樣的陣容說明了一件事，蔣萬安真的很強，民進黨真的很怕蔣萬安，不精銳盡出，根本打不贏蔣萬安。

對於高嘉瑜批評蔣萬安連團隊都沒組建完成，陳時中不到三天就找好人馬了。詹為元嗆，「我就問一句，當初整個衛福部與指揮中心的人給陳時中用，我們國家的疫情被陳時中搞成什麼樣子？所以再好的一盤棋，到陳時中手上也只是浪費！」