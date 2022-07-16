民進黨辦國際知識競賽　蔡英文觀賽驚嘆佩服：我好幾題都答錯！

▲蔡英文出席「2022全國高中職國際知識競賽」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際部今（16日）舉行「2022全國高中職國際知識競賽」，身兼黨主席的總統蔡英文出席結業式時表示，這次競賽再次展現年輕人對於國際事務的熱情，她也鼓勵參賽者們持續學習新知，為台灣未來發展提出更有啓發性、創意的解方。她更忍不住「脫稿」大讚說，第一次現場觀賽，「蠻佩服的，因為我有好幾題都答錯！」

民進黨自去年開始舉行全國高中職國際知識競賽，鼓勵高中生持續關注時事、培養國際素養，給予冠軍隊伍新台幣2萬元獎金，已在學生族群打出知名度；此外，民進黨也持續舉行兵推營、國務青學院等青年活動，鼓勵年輕朋友參與公共事務。

蔡英文今天致詞時表示，第一次坐在現場看大家比賽，「蠻佩服的，因為我有好幾題都答錯！」引發現場一陣笑聲。蔡英文說，這次全國共有超過600位學生組隊參加知識競賽，樂見高中生關注國際事務並展現行動力，恭喜得獎的隊伍，也希望其他同學不要灰心，相信大家都從競賽當中獲得更多的國際知識。

蔡英文談及，這些經驗和啟發能夠幫助各位持續保持好奇心，未來在各領域持續探索。她說，過去幾年來，台灣在防疫、經濟等領域表現不錯，獲得國際肯定，未來也必須持續累積實力，扮演全球供應鏈中的關鍵角色，因此，需要有更多優秀的年輕世代人才投入，一起為台灣未來打拼，民進黨一直提供多元管道，讓年輕世代有更大的發揮空間。

蔡英文表示，這次國際知識競賽，再次展現台灣年輕人對國際事務的熱情，相信每一位參賽者都有潛力成為台灣在國際交流的生力軍，她也鼓勵參賽者們持續學習新知，培養更多觀點，為台灣未來發展提出更有啓發性、創意的解方，「在台灣變得更好、更進步的這條路上，我也期待和大家一起努力」。

此次國際知識競賽決賽題目相當「艱澀」，例如其中一題詢問，2021年10月，南美洲何國為了要解決通貨膨脹，將貨幣面額一次扣掉6個0；也有其他題目提問，澳洲新任總理代表哪個政黨？北韓的正式國號為何？

今年的冠軍隊伍為去年殿軍隊伍、來自師大附中的「司馬遼太郎」，亞軍為來自成功高中、也是去年冠軍隊伍的「烏克蘭必勝」，季軍為明道高中的「SWUIMD」，殿軍為高雄中學的「GonDanDioDanGonDanGonDonGonDan」。

▲蔡英文與得獎隊伍合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文與一支前20強得獎隊伍合影時，配合高中生們擺出「JOJO立」手勢，意外成為會中焦點。（圖／記者林敬旻攝）