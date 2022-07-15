南檢組抓賄選鬼特攻隊　限量發送掌上型小六法筆記本驅邪避煞

▲台南地檢署組抓賄選鬼特攻隊，限量發送掌上型小六法筆記本驅邪避煞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

什麼樣的鬼怪連台南市美術館的幽魂們都唾棄？11月26日將辦地方公職人員選舉，各地「賄選鬼」、「買票鬼」傾巢而出，台南地檢署號召檢察官組成「抓鬼特攻隊」，不抓南美館「亞洲的地域與幽魂」特展中幽魂，專抓選舉中蠢蠢欲動的賄選鬼、買票鬼、賣票鬼，力求「全數淨化」，建立清白乾淨的選舉制度。

南檢指出，許多鬼怪的誕生，是為了寓意歷史事件與警世提醒的作用。人們針對未知的恐懼具象化出多數的鬼魂和山精水怪，彷彿創造出一個可以歸納這些負面情感的載具，就能找出消滅或規避它的方法，同時，鬼怪也是對亡者的追憶、對生者的安慰。鬼怪的傳說固然顯露出曾經的生活樣貌與可貴的文化發展價值，然而，從事買票及收受財物出賣選票的賄選鬼怪們除了嚴重打擊民主制度的基石，更造成民主社會運作的不良影響。

為展現司法機關查賄之決心，台南地檢署結合南美館「亞洲的地域與幽魂」特展活動，組成「抓鬼特攻隊」強力打擊賄選，並於南美館「破地獄－『亞洲的地獄與幽魂』之百鬼漫遊Cosplay午夜專場」3場次，限量發送本署反賄選宣導品「掌上型小六法筆記本」，除了紅色外封有效避邪、「小六法」亦有聖經驅魔作用，專治賄選、買票鬼。民眾若遇賄選或選舉不法情事，請撥打反賄檢舉抓鬼專線：0800-024-099#4，並儘量存留證據，檢舉賄選獎金最高達新台幣 1000 萬元。

「亞洲的地獄與幽魂」之百鬼漫遊Cosplay午夜專場 #法務部合作協力，報名：https://reurl.cc/DyGyDm