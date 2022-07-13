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收80萬紅包喬清潔隊員人事　苗栗縣議員江村貴判刑9年4月定讞

▲國民黨苗栗縣議員江村貴涉收受賄賂，被苗栗地檢署提起公訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲江村貴收賄遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴，2016年間擔任頭屋鄉長期間，收受80萬元紅包，安插2名鄉公所清潔隊員職缺。一二審均依照「不違背職務收賄罪」將他判刑9年4月。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，江村貴將發監執行。

判決指出，江村貴自2011年3月8日至2018年12月24日擔任頭屋鄉長。2016年2月間，當地陳姓民眾想讓自己的兒子進清潔隊，找上頭屋村長彭正榮，彭正榮轉告江村貴後，江村貴回說還有職缺，但須50萬元「紅包」。陳男提領現金交給彭正榮，彭男留下10萬元後，交給江村貴40萬元。陳男的兒子也順利進入清潔隊。

當年3月間，林姓民眾也透過相同模式，並交付50萬元給彭、江2人，這次也是彭留下10萬、江取走40萬，一樣讓林男進入清潔隊。案件爆發後，彭、江2人遭提起公訴。其中彭正榮認罪，並繳交犯罪所得20萬元，一審法院將他判刑1年6月、緩刑5年，因未上訴第二審而先行定讞。

不過江村貴在法院審理時，矢口否認犯罪，辯稱是簽賭的彩金。江村貴還說，自己公司營業額龐大，而且未來還需參選，沒必要為了這些小錢而斷了未來的政治生涯；此外，他還說原本跟彭正榮關係良好，但彭參選鄉長後落選，還誤以為他支持對手才導致落選，甚至拿刀要刺殺他。因此他認為這是彭正榮挾怨報復。

但法院根據彭正榮與其他2名行賄者的供詞，均認定江村貴有罪，一二審均將他判刑9年4月、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

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