吳宇軒／檢舉賄選還能拿獎金

▲選舉是為了選賢與能，檢舉賄選除了可以維護乾淨的選舉，也能獲取高額檢舉獎金。（圖／視覺中國CFP）

街道上開始布滿各式各樣關於選舉的競選旗幟，選戰煙硝味也漸漸濃厚。我國將於今年11月26日舉行全國性地方公職人員選舉，屆時將由選民投票選出新任的地方公職人員，包括各級行政首長及地方民意代表。公平選舉是民主政治的基石，唯有透過公開、公正的選舉機制，才能選賢與能，選出真正能為國家、為社會、為百姓服務之人。

正是由於民主政治的可貴，我們更應該竭盡全力加以守護，堅決不讓任何不法手段來污染公平的選舉機制。為鼓勵檢舉賄選，將賄選買票這種嚴重影響選舉公平的不當行為繩之以法，法務部訂頒了「鼓勵檢舉賄選要點」，希望民眾如果掌握有任何關於賄選買票的情報時，能踴躍提出檢舉，一方面可以讓非法買票者無法當選，以共同維護乾淨的選舉；另一方面也能因為檢舉賄選，而獲取高額的檢舉獎金，這種致富捷徑值得推廣與鼓勵。

依據「鼓勵檢舉賄選要點」的規定，民眾檢舉賄選的個人資料絕對保密到家，讓檢舉民眾無後顧之憂。如果因檢舉而查獲的對象是得票數達到一定門檻的直轄市市長候選人時，每一件檢舉案件獎金是新台幣1,000萬元；如果因檢舉而查獲的對象是得票數達到一定門檻的縣市長候選人或是直轄市議員候選人時，每一件檢舉案件獎金是500萬元；如果因檢舉而查獲的對象是得票數達到一定門檻的縣市議員候選人時，每一件檢舉案件獎金是200萬元；如果因檢舉而查獲的對象是候選人的配偶、直系血親、五親等內旁系血親、三親等內之姻親等這些人，每一件檢舉案件獎金是100萬元；如果因檢舉而查獲的對象是鄉鎮市長候選人、村里長候選人、鄉鎮市民代表候選人的話，每一件檢舉案件獎金是50萬元。從鼓勵檢舉賄選要點的規定來看，可以知道政府打擊賄選的決心，每一個層級候選人的賄選行為，只要民眾踴躍檢舉因而查獲的話，都會發給高額的檢舉獎金，不僅合法且絕對隱密。

那何時可以領取檢舉獎金呢？只要民眾因檢舉而查獲的賄選案件，經過檢察官偵查後提起公訴，就可以先領取四分之一的檢舉獎金，經第一審或第二審法院判決有罪，就可以再領取四分之一的檢舉獎金，之後經法院判決有罪確定後，就可以領取剩下的檢舉獎金。只要有共同維護公平選舉的決心，一個檢舉賄選的小小動作，就可以輕易的領取高額獎金，何樂而不為？在此誠懇呼籲，只要有賄選的情報，鼓勵大家撥打「0800-024-099轉4」的免付費檢舉專線，共同守護我們的民主政治，公平選舉。

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●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。