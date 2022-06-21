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龍介狀告台南市經發局長勒索圖利　陳凱凌：將提出加重毀謗告訴

▲國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介，21日上午10時30分許，前往台南地檢署按鈴控告台南市經發局長陳凱凌涉圖利等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介，21日上午10時30分許，前往台南地檢署按鈴控告台南市經發局長陳凱凌涉圖利等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介，21日上午10時30分許，前往台南地檢署按鈴控告台南市經發局長陳凱凌涉圖利等罪嫌，謝龍介指出，他身為民代摘奸發挑戰官商勾結是他一貫的風格，揭弊是職責所在，他來控告陳凱凌涉嫌貪污治罪條例等罪，藉由司法程序釐清案情。

▲國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介，21日上午10時30分許，前往台南地檢署按鈴控告台南市經發局長陳凱凌涉圖利等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介向台南地檢署具狀告發陳凱凌四大案，包括：一、違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准。涉嫌「圖利」。二、操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平。涉嫌「藉勢藉端勒索財物」。三、操縱「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商。涉嫌「圖利」。

四、操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。嗣後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款，涉嫌「圖利」。謝龍介指出，一宗勒索、三項圖利，奉勸陳凱凌局長務必要向檢察官坦白。

謝龍介指出，黃偉哲市長身邊奇怪的人愈來愈多，謝龍介質疑黃偉哲當初說要將陳凱凌移送政風調查，至今沒有結果。謝龍介對黃偉哲：「你既不敢背書陳凱凌清白，又不敢下令陳凱凌停職，是養癰遺患，還是狼狽為奸，希望偉哲兄也務必要向台南市民鄭重交代」。

謝龍介說，他在2022年4月就接獲檢舉函，他經過多方查證後，才會在台南市議會質詢，陳局長對他提告，他歡迎來告，他會請檢察官調證人來查，透過司法調查，事實真相更能水落石出。

謝龍介說，他質詢時就說，檢舉內容如有不實，可以澄清，如有不足希望大家能站出來，之前已經有2人提供他相關資料，而他質詢後又有更多的人與他聯絡，願意興他見面，所以他整理相關資料後，正式到台南地檢署對陳凱凌局長提告。

▲國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介，21日上午10時30分許，前往台南地檢署按鈴控告台南市經發局長陳凱凌涉圖利等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介強調，目前只對陳凱凌1人提告，但已陸陸續續有新事證進來，他會進行查證，不排除再對其他涉案人提告。謝龍介也透露，台南地檢署也已發函向台南市議會調取他當天質詢陳凱凌的影像等關資料。

台南市經發局長陳凱凌對台南市議員謝龍介對他提告一事指出，他已於6月13日至台南地檢署提告謝龍介涉嫌毀謗，台南地檢署將依法進行偵辦。司法機關的公正性應該受到尊重，不應該將黑函或司法機關，當成選舉造勢的工具，他深信相信司法將還給他及同仁清白。

▲國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介，21日上午10時30分許，前往台南地檢署按鈴控告台南市經發局長陳凱凌涉圖利等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳凱凌對此指出，謝龍介議員既已提告，就到法院說清楚講明白，不要以抹黑的手段進行選舉。對21日謝龍介以不實內容製作圖卡，他將追加提出「加重毀謗」罪告訴。

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