士林地檢署辦查賄策略會議　祭6大防賄招數...檢舉獎金最高1千萬

▲士林地檢署22日邀請警、調各單位，召開「選舉查察期前策略會議」展現查賄決心。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署因應今年11月26日九合一選舉，22日邀署內轄區各警分局長、調查局等單位，召開「選舉查察期前策略會議」統合查賄情資，展現查賄決心。士檢也指出，查賄小組從上月25日揭牌迄今，已接獲3件賄選情資，目前已深入追查中，同時也鼓勵民眾提供情資檢舉賄選，獎金從50萬至1000萬元。

「選舉查察期前策略會議」上午於士林地檢署舉行，由檢察長繆卓然主持，邀集台北市政府警察局長楊源明、新北市政府警察局長黃宗仁、士檢轄區各警分局分局長、法務部調查局台北市調查處、新北市調查處、北部地區機動工作站、台北市政府政風處及新北市政府政風處等機關首長及代表出席參加。

▼會中由主任檢察官王碩志就法務部「111 年地方公職人員選舉查賄工作綱領」做重點說明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

會中由主任檢察官王碩志就法務部「111 年地方公職人員選舉查賄工作綱領」做重點說明，轄區各警、調、政風機關代表則針對查察策略、選情分析及策進作為等事項提出工作報告，並進行意見討論與交流。

繆檢察長於會中宣示將依據該選舉查察工作綱領，不分對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」，並提出6大具體作為「掌握賄選熱區、強化科技查賄、打擊暴力賭盤、防堵虛設戶籍、速查辦假訊息、掃蕩地下」，呼籲各參選人公平選舉，切勿以身試法，共同維護選舉公平公正。

士檢也指出，截至目前已接獲3起賄選相關情資，將深入追查。另外，歡迎民眾踴躍檢舉提供相關訊息及情資，檢方會聯合檢、調、廉團隊合作辦案。

獎金依候選人類別而有不同，查獲立法委員或直轄市市長候選人賄選者，每一檢舉按給獎金1000萬，查獲直轄市議員、縣（市）長候選人本人賄選者，每一檢舉案件給與獎金500萬元，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長50萬元。