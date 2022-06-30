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積極偵辦查賄選　南檢：就是反賄選最有效宣導！

▲台南地檢署召開「台南地區2022年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由檢察長葉淑文親自主持，會中邀請台灣高檢署台南檢察分署曾昭愷檢察官與會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署召開「台南地區2022年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由檢察長葉淑文親自主持，會中邀請台灣高檢署台南檢察分署曾昭愷檢察官與會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為因應11月26日舉辦之2022年地方公職人員選舉，台南地檢署於30日上午10時，邀集轄區警、調、憲、政風等機關召開「台南地區2022年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由檢察長葉淑文親自主持，會中邀請台灣高檢署台南檢察分署曾昭愷檢察官與會。

台南市警察局長方仰寧、法務部調查局台南市調查處長翁維藝、台南市政府政風處長高伯陽、移民署台南市專勤隊隊長李建雄，率同各單位選舉業務承辦人員，與檢主任檢察官、檢察官等均出席參加會議，共同研商統合轄區戰力，以展現司法機關查賄之決心。

南檢葉檢察長表示，南檢為確保2022年地方公職人員選舉選舉公開、公平、和平進行及落幕，於今日召開選舉查察期前策略會議，強調務必貫徹「端正選風、禁絕不法」之重點，依法妥處辦好選舉查察，並將秉持一貫原則，嚴守行政中立及執法公正客觀，來辦理本次選舉查察，不容金錢、暴力、不實訊息、選舉賭盤或境外資金介入選舉。

南檢將依法務部函頒之選舉查察「一個核心目標」及「查賄三大準則」，努力完成「嚴辦查賄及暴力」、「嚴防不實訊息」、「嚴辦境外資金」之三大重點工作目標，積極偵辦不法行為介入選舉之犯行，並與台南地區各機關群策群力，以最高規格全力防制任何不法情事介入選舉，以達成端正選風及選賢與能之任務。

會議依序由南檢查察賄選執行小組執行秘書許嘉龍主任檢察官、台南市警察局刑警大隊大隊長林宏昇、法務部調查局台南市調查處犯防科科長郭姜余、台南市政府政風處查處科科長侯建廷，分別針對本次查察賄選計畫策略、規畫方針、執行方式、目前掌握之情資等進行報告，並在各單位工作報告後進行綜合座談，凝聚共識、分享情資，在充分的意見交流後精進選舉查察業務。台南高分檢檢察官曾昭愷也提醒各單位在實際案件偵辦過程中，應注意程序與證據層面的問題，務必要在公判庭上呈現最無懈可擊的證據。

檢察長葉淑文說明法務部蔡部長以及最高檢察署邢檢察總長針對本次選舉查察之提示，包括對於任何選舉期間的不法情事應防制在先，可透過宣導及阻斷金流等方式來防制不法行為；各單位可善加利用地檢署科技指揮中心進行案件偵辦；進駐地檢署的支援人力應發揮最大效能；對於重大選舉不法案件，首長應親自參與督導；各類案件之處理或偵辦應掌握最恰當之時機及方式，避免任何不法行為或不實訊息影響選舉；除了傳統型的賄選或暴力介入選舉外，新型犯罪手法如「深偽」軟體介入選舉亦應積極查辦；各單位除實質有效的佈雷外，更應讓民眾了解檢舉獎金制度，並以最便利之方式供民眾檢舉相關情資；積極的偵辦賄選案件，就是最有效的宣導，各單位對於任何情資均應確實偵辦。

台南地檢署今年截至6月30日為止，相關選舉不法案件已有25件，檢察官對於任何選舉不法情事均會積極偵辦，也呼籲民眾，遇有賄選或選舉不法情事，請以電話或傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量存留證據，檢舉賄選獎金最高達新台幣1000萬元，且地檢署對檢舉人身分絕對會依法保密。

台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話：0800 024 099、06-2959839傳真：06-2959656
郵政信箱：台南市郵局第64支局第64信箱電子信箱：本署首長信箱
https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post

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