林口交流道吵不停！林佳龍難過　侯友宜：就事論事「關係不會變」

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜陣營與民進黨新北市長參選人林佳龍陣營，為林口、五股交流道議題交鋒。林佳龍稍早受訪時表示，聽到侯市府過河拆橋感到很難過。侯友宜則回應，就事論事把事情的原委來跟大家做一個報告，「我們的關係都不會改變的」。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍在接受提名時表示，自己交通部長任內達成新北市長侯友宜解決不了的林口、五股交流道擴建。但新北市政府發言人張愛晶反擊，林口交流道改善工程核定建設計畫時，林佳龍已經離開交通部，不知和林有什麼直接關連性？

林佳龍聽到這樣的回應則表示，政治是一時的、建設是永續的，自己在擔任交通部長期間，協助國道一號林口交流道增設匝道找錢找地，從來就沒有區分新北市林口跟桃園市龜山，新北市長侯友宜不要船過水無痕，「我跟友宜市長的友誼，不要因為選舉而被扭曲」。

侯友宜回應，「我們都是人民的公僕，人民所要的我們把事情做好，這是我們應盡的責任，在過程當中，我們對中央所有的長官我們都是感謝，這也是人之常情應有的態度」。

對於林佳龍說聽到侯友宜的談話很難過，希望不要為選舉傷害彼此的友誼。侯友宜表示，就事論事把事情的原委來跟大家做一個報告，「我們的關係都不會改變的」。

