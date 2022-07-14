他揭「仇恨值」成陳時中選戰關鍵　點民進黨選情2大「不安定因素」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，交通部前部長林佳龍投入新北市長選舉。資深媒體人黃暐瀚14日在節目《POP撞新聞》指出，提名陳時中、林佳龍及民進黨桃園市長參選人林智堅投入選舉，將導致民進黨選情出現疫情、論文以上2個不安定因素。他直言，如果新冠肺炎疫情再起，陳時中仇恨值高升，民進黨台北市長選情不只會崩盤，還會影響其他縣市選情。

黃暐瀚表示，《灌籃高手》陵南隊教練曾分析湘北隊4個不安定因素，包含教練安西不在、板凳深度不足、犯規麻煩以及門外漢櫻木花道，使教練一度以為陵南隊必勝，沒想到，陵南隊的不安定因素正是櫻木花道，而「民進黨不安定因素，破口就是陳時中」。

黃暐瀚指出，民進黨第1個不安定因素是新冠肺炎疫情。從國外經驗可知，疫情從高原期下來後，2至3個月後有可能再次上升，換到台灣，疫情是否攀升的關鍵時間點大約在9月至10月左右。倘若每日確診數新增5萬、10萬人，且破百人死亡，民眾將不再關注選情，只會想到指揮中心的指揮官陳時中，正在跟台北市議員跑攤，仇恨值瞬間飆起。

黃暐瀚進一步表示，國民黨、民進黨及民眾黨台北市長選戰，其實是競爭仇恨值。只要候選人能夠穩住不犯錯、降低仇恨值，並等待對方犯錯，便能勝選。換句話說，如果疫情不幸再起，帶起民眾對陳時中仇恨值，民進黨不僅會失掉台北市，還會影響其他縣市選情。

黃暐瀚表示，民進黨第2個不安定因素是論文爭議。如果林智堅論文在選前被認定抄襲，他過去的解釋都會被視為硬拗（指強詞奪理）、說謊，立刻倒台。儘管桃園地方起初不願挺張善政，但地方勢力一旦發現張善政有機會勝選，便會團結起來。