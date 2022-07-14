林佳龍稱侯友宜常常感謝他　「我跟友宜的友誼」不應被選舉扭曲

記者林銘翰／台北報導

前交通部長、民進黨新北市長參選人林佳龍14日表示，政治是一時的、建設是永續的，自己在擔任交通部長期間，協助國道一號林口交流道增設匝道找錢找地，從來就沒有區分新北市林口跟桃園市龜山，新北市長侯友宜不要船過水無痕，「我跟友宜市長的友誼，不要因為選舉而被扭曲」。

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



林佳龍下午前往日本台灣交流協會弔唁前日本首相安倍晉三，他在會後受訪時表示，政治是一時的、建設是永續的，有關國道一號林口交流道增設匝道的議題，今天聽到新北市政府的談話，他感到既驚訝又難過，因為侯友宜過去也曾經感謝過他，「難道那些感謝都不算是感謝嗎」。

林佳龍指出，林口交流道有那麼多人見證，這是一個幾乎不可能的工程，南出、北入的砸道10幾年來沒有辦法解決，因為高速公路增設交流道、匝道要由地方政府提案，還要提出可行性研究，「可是一直提不出來」。

林佳龍還說，林口交流道牽涉到新北市及桃園市，兩地之間怎麼樣找路、找地，更要有錢來做這些建設，這些過程都歷歷在目。

林佳龍強調，希望過去大家這些好的友誼，不要因為選舉而被扭曲，他也相信建設是不分黨派，所以自己主動出面，而且林口交流道涉及到3大問題，包括沒有辦法符合匝道的坡度跟斜理，當時他幫忙解決技術上的問題，同時還要找到用地，交通部甚至把高公局的地讓出來開路。

林佳龍說明，交通部甚至還動用國道基金加速辦理，過去有很多報導都可以拿出來參考，「我覺得我難過的是，這種選舉是一時的，我跟友宜市長的友誼，不要因為這個選舉而被扭曲」。

林佳龍坦言，自己真的是有點難過，交通部過去開過那麼多次記者會、公聽會及座談會，「如果我們沒有代勞去幫忙找路，怎麼會有一個地方政府已經拖延十年的建設，遲遲無法提案」。

林佳龍認為，新北市政府的回應有點本位主義，這會傷害到地方的發展，大家都知道新北市林口跟桃園市龜山，兩個地區是連結在一起的，所以雖然交流道的南出是往龜山、北入是往林口，但是包括長庚醫院、國立體育大學都是橫跨兩地。

林佳龍強調，他真的沒有區分新北跟桃園，當時因為兩個直轄市的爭議無法解決，所以自己跳出來找路找地、找錢，而且還列入國家的重大建設。

林佳龍說明，這項工程如果沒有交通部核定，怎麼會有行政院的核定？「所以這個道理都很簡單，這個是令我比較難過的地方」，雖然不能說是過河拆橋，但是至少不要船過水無痕，好像當作從來沒有發生過一樣。

林佳龍說，民主就是人民作主，透過選舉選賢與能，大家拿出政策牛肉，「他的政績可以盡量講，我的政見也可以拿來做比較」，大家用比較正向的方式迎接民主選舉，而不是好像民調領先、聲量高的人就不願意就事論事、討論甚至辯論。

林佳龍也說，很多記者常常追著侯友宜跑，但是他偶爾都是一句話，反而留下非常多的問號，「我願意跟他坐下來，即使不公開的，我們來好好地交換一下，對於首都圈區域聯合治理，怎樣能夠做得更好」。

林佳龍透露，其實侯友宜常常感謝他，甚至在通過電話之後還有簡訊，這些都歷歷在目，不需要因為選舉變成船過水無痕，所以自己才會向侯友宜下戰帖，「武林總是大家最後要上擂台比賽，這樣才是君子之爭」，希望侯友宜不要置之不理，如此除了不尊敬對手，也會辜負人民的期待。