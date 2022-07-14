林佳龍自許繼承安倍晉三修憲夢想　「台日都希望邁向國家正常化」

記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，民進黨新北市長參選人林佳龍14日表示，安倍晉三把台灣當作資產而不是負債，所以才會講出台灣有事等同於日本有事、也就是日美同盟有事，「我也要說日本有事就是台灣有事，因為我們共享民主價值」，台灣人會珍惜安倍晉三的遺產並發揚光大。

林佳龍下午前往日本台灣交流協會弔唁前日本首相安倍晉三，他也在現場寫上「安倍首相安息：邁向正常國家，你我共同夢想，台日友誼，以此為念，林佳龍」的祝福小卡。

林佳龍會後受訪時表示，安倍晉三是他的老朋友，也是台灣人的好朋友，大家心中都有無限的哀痛跟不捨，自己跟安倍晉三及其家人已經認識超過20年，「過去在國安單位工作的時候，就是有聯繫，每次到日本他都很願意接待我們」。

▲民進黨新北市長參選人林佳龍（右）前往弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）



林佳龍認為，安倍晉三拉近了台灣人跟日本人的距離，除了感情跟所謂的戰略利益，最重要的是台日共享自由民主的價值，他相信安倍晉三雖然離開人世，但是精神是永存的，「安倍晉三是我見過戰後日本，最能夠表現時代精神的偉大政治家，他是非常有領袖魅力跟政策的創意」。

林佳龍提及，安倍晉三在2006年開始提出「自由與繁榮的安全之弧」，隨後更提到每日印澳的四方安全對話，乃至於他創造了「印太」這個專有名詞，根本性地改變了世界看待地緣政治的視野。

林佳龍強調，安倍晉三把台灣當作資產而不是負債，所以才會講出台灣有事等同於日本有事、也就是日美同盟有事，台灣在戰後以來像是國際的孤兒，現在不但被看見還被肯定，「我也要說日本有事就是台灣有事，因為我們共享民主價值」，台灣人會珍惜安倍晉三的遺產並且發揚光大。

林佳龍也說，安倍晉三這次是因為參議院的選舉而犧牲，「修憲在望，這個是他的夢想，也是我的理想，就是邁向正常國家」，尤其台灣跟日本都是戰後體制不正常的結果，台日都希望國家正常化，因此他希望能夠繼續傳承、發揚安倍晉三的理念，讓台灣邁向正常國家。