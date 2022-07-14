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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不顧林口需求」惹議！　新北攤時序再嗆：林佳龍當時早離開交通部

▲▼林佳龍弔唁安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／新北報導

林佳龍選辦發言人李坤城說，五股交流道改善工程是在林佳龍擔任交通部長時核定計畫，沒想到侯團隊拿到經費後就過河拆橋「吃菓子卻砍樹頭」。對此，新北市政府發言人張愛晶反擊，林口交流道改善工程在110年7月核定建設計畫時，林佳龍當時已經離開交通部了。不知和林佳龍有什麼直接關連性？

張愛晶日前批評林佳龍擔任交通部長期間，不顧林口居民需求，只替桃園市規畫高速公路南出往桃園的匝道，根本沒有把新北市民放在心裡，引發論戰。李坤城回擊，2020年9月林佳龍前往林口交流道視察時，了解新北市需要增設林口交流道的北入匝道，當場協助找錢又找地，為新北市解決問題，侯友宜也表示感謝，張愛晶身為新聞局長卻扭曲事實，用行政資源抹黑競爭對手。

張愛晶則回應，究竟是誰記憶不好？一起回顧看看，交通部當年未先顧及林口居民的需求，厚此薄彼，跳過林口，替桃園市規畫高速公路南出往桃園的匝道。新北市發現後據理力爭主張林口交流道應當一併討論南出北入，交通部均不採納。

張愛晶表示，109年9月9日林佳龍在交通部任內，前往林口交流道視察時，侯市長於現場強烈表達對交通部厚此薄彼的作法無法接受，力主應當全面檢視。林口交流道改善工程在110年7月核定建設計畫時，林佳龍先生當時已經離開交通部了。不知和林佳龍先生有什麼直接關連性？

「請記得你們自己說的要打一場高規格、有品質的選戰。」張愛晶說，為什麼不敢面對當年如何忽略新北人、林口人的需求，還惱羞成怒。明明是新北市政府據理力爭，新聞報導也都記錄下來龍去脈，為什麼不敢面對事實，現在忙著搶功！

張愛晶強調，他們都是人民的公僕，人民才最需要尊敬的樹頭，不是官！即使明知道是自己再三據理力爭，對長官還是需要禮貌上說謝謝的，這是人之常情，不懂為什麼連這個也氣噗噗要拿來說嘴？
 

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