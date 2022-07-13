台大牙醫系口腔衛生服務隊偏鄉小校齲齒衛教　22年不間斷

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣大學醫學院口腔衛生服務隊自1999年成立至今已將近22年，多年來在寒、暑假於偏鄉校園為學童檢查口腔健康並以簡易移動式的醫療器材為孩子們修補齲齒。今（13）日台大醫院特殊需求者口腔醫療服務示範中心主治醫師兼主任陳信銘率台大口腔衛生服務隊前往大有國小為30多名學童免費進行衛教指導與治療。

▲台大的口腔衛生服務隊希望透過活動，讓小朋友都能學會照顧自己的口腔健康，並將維持口腔健康融入平常生活。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣大學牙醫專業學院副教授、台大口腔衛生服務隊指導老師陳信銘表示，服務的項目是對於偏鄉的小朋友進行口腔的衛生教育以及檢查，假設檢查中有發現齲齒，我們會立即進行簡單的修補，主要的目的是希望透過這樣的活動讓牙醫系的學生知道如何引導小朋友來進行口腔衛生教育，另外也希望藉此，孩子們可以了解口腔保健的重要，也可以學到簡單保健的知識並實際運用在生活中。

▲服務隊由醫學系學生幫先學童進行檢查紀錄及衛教後，針對發現有齲齒情況者則立即由牙醫師進行簡單修補。（圖／記者蔡佩旻攝）

指導老師陳信銘說明，近年主要服務的區域都在雲林縣，希望在不同的學校能先把這樣的概念與作法先深耕，今年的服務隊來到大有國小服務，共有23位醫學生與16位牙醫師參與，希望透過這樣的活動讓每個國小的小朋友都能學會如何照顧自己的口腔健康，並將維持口腔健康融入平常生活，預計將在2-3年後再回到這裡，透過紀錄了解孩子們學習後的成效也能進一步修正不足之處。

▲今年的台大口腔衛生服務隊來到大有國小服務，共有23位醫學生與16位牙醫師參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

2022年台大口腔衛生服務隊大隊長李杰恩（醫學系大三）表示，台大牙醫系在每年的寒、暑假都會固定出動一次服務隊，因疫情影響在今年寒假及去年暑假都無法安排，睽違1年半在度前來偏鄉服務。大一時就跟著學長姐參與服務隊，從以前排斥小孩到現在看見小朋友願意學會我們所指導的方式著顧自己的口腔，相當有成就感，未來行醫過程中一定會遇到不一樣的患者甚至孩童，參與出隊服務訓練帶給自己相當大的幫助。

▲台大口腔衛生服務隊指導老師陳信銘表示，希望讓孩子們了解口腔保健的重要，也學到簡單保健的知識。（圖／記者蔡佩旻攝）

李杰恩説，牙醫系要讀6年，一直到大5才會進入到臨床的部分去見習，才會使用真正的工具去面對患者，其實大1到大4是沒有實習機會的，都是模型的練習，所以這個服務隊其實也能讓我們搶先體驗到問診與關懷患者技巧，從安撫鼓勵小朋友們中的互動也建立我們未來真正面對患者的自信。

大有國小校長盧建勳表示，感謝台大牙醫系的學生來到大有國小辦理牙寶寶育樂營的活動，今天參與的小學生共有36名，他們透過戲劇、遊戲、潔牙教學的方式讓孩子注重口腔衛生，如此寓教於樂的方式辦理營隊活動對我們孩子在口腔衛生的保健室相當有幫助的。

▲台大口腔衛生服務隊大隊長李杰恩表示，看見小朋友願意學會我們所指導的方式著顧自己的口腔，相當有成就感。（圖／記者蔡佩旻攝）



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