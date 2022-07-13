21歲黑絲重機辣妹「蓋棉被」慘摔　車是租的…驚人賠償金額曝

記者陳雕文／新北報導

新北一名身穿白襯衫和短裙、黑絲襪的21歲重機女騎士，上月底下午3點多行經台64線中和往板橋路段時高速撞前車，她翻轉一圈後倒頭栽摔在路上，又被翻了180度的重機「蓋棉被」式壓在身上，導致多處擦挫傷。據了解，女騎士的重機是租的，出租的車行稍早表示將對女騎士求償，而金額令人嚇一跳。

▲新北蔡姓女騎士騎重機撞前車後，翻筋斗摔到地面上，重機也隨後壓在她身上。（圖／翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，下同）

車行表示，蔡女算是常客，每個月至少會來租一次，每次都是「當天租當天還」的方案，租金為1700元，且都是租Aprilia RS660，而該部重機新車要價59.8萬。

據了解，當時蔡女跟著男友的車，正準備騎回車行還車，沒想到途中剎車不及撞上前車，不但自己大腿、下腹部、背部等多處擦挫傷，連重機都摔爛了。車行低調回應，由於車損相當嚴重，經估價後預計要跟蔡女求償數十萬。

▲▼重機辣妹撞轎車後慘摔，未來還要面對轎車駕駛以及車行求償。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和警方表示，蔡女於6月22日下午3點多從台64線快速道路外側車道，變換車道至內線車道後直行，根據蔡女自述，因前方小客車煞車，她才因煞車不及，追撞上前方44歲的古姓駕駛，古姓駕駛並無受傷，蔡女則由救護車送往新莊署立醫院，雙方均無酒駕。

該影片被網友發上臉書後，留言紛紛表示「夭壽痛」、「這應該內出血了吧」，不過底下也不少人歪樓，求追女騎士的IG和臉書。