幫人「糾眾圍事」挨告罰錢　他拐事主上陽明山刀架脖逼簽本票

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區21歲陳姓男子不滿替魏姓男友人糾眾圍事，導致遭訴衍生罰金，竟夥同李姓男子等人，以吃消夜為由將魏男約出，把人帶往陽明山。過程中，李嫌以折疊刀架脖，陳嫌對空鳴槍恫嚇，逼魏簽立36萬本票；一夥人更囂張向魏男父母討現金，因索討不到，將魏男軟禁於汽車旅館。士林地檢署偵結，依妨害自由等罪將陳、李嫌提起公訴。

▲陳姓男子替魏姓男子糾眾圍事遭訴而衍伸罰金為由，夥同李嫌等人以吃消夜約出魏男，將人押走軟禁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，21歲魏姓男子，過去曾請陳姓友人糾眾圍事，導致遭起訴衍生罰金，卻又遲遲未給付罰金，導致陳男心生不滿，於今年4月19日10時許，夥同李、陳、王、蕭等人，以吃宵夜圍由將魏男約出。

約出後，共乘自用小客車後到北投區陽明山大屯鞍部停車場內，共同基於恐嚇得利、強制等犯意，由李嫌（19歲）持摺疊刀架脖，陳嫌在一旁對空鳴槍恫嚇魏男，更逼魏男簽36萬本票。

陳嫌為了想換現金，要求魏男到五股區找爸爸要錢，但未有結果，進而要求魏男打給母親要錢，否則不得離去，魏母接到電話後表示「下班處理」一夥人不滿拿不到錢，直接將魏男押到士林區某汽車旅館內拘禁，並由李嫌、陳嫌看守守。

▼大同警方接獲魏母報案立刻到汽車旅館救出魏男。（圖／記者黃宥寧翻攝）

魏母又接到索債電話後，不敢輕忽立刻報案處理，大同警方也積極循線找人，終於在士林區承德路七段上旅館找到魏男，但現場只剩陳、李嫌2人，其他人都已鳥獸散。

偵查時，2嫌坦承犯行，檢方根據魏男指述、路口監視器等，依恐嚇得利、強制2罪，依刑法55條前段規定，從一重之恐嚇得利罪處斷，犯意各別、建請法院分論併罰。