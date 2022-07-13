國3南下再傳4車追撞！2車橫躺路中　1無生命跡象1雙腿骨折

記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

國道3號南下266公里處古坑段13日上午8時許傳出4車追撞意外！強大的撞擊力道造成2台轎車翻覆，還有一台紅色轎車車頭也因此撞爛，車輛零件散落一地，看起來相當怵目驚心。警消獲報後，也緊急派遣3部消防車、2部救護車前往，並在稍早9時許救出1名70歲的男性，惟男子被救出時已無生命跡象，另還有一名年約40歲男子雙腳骨折，2人皆緊急送往斗六台大醫院急救。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

▲國道3號南下266公里處13日上午8時許傳出4車追撞意外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方指出，初步了解，為一輛轎車行駛於內線車道因喝水未注意車前狀態，猛力撞擊前方同車道的B小客車，造成70歲的駕駛被救出時已無生命跡象，而釀成整起事故的轎車再因撞擊力道往前波及中線車道的小貨車，後B車再往前推撞前方另一輛轎車肇事。

國道警方也表示，整起事故已在9時55分排除，全線恢復通行，不過警方仍向用路人呼籲，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

而12日晚間9時許，國道3號南下192.3K彰化和美路段才發生一起4車追撞意外，1輛營業用半聯結車行駛於外側車道上時，因不明原因連續追撞前方黑色賓士轎車、白色馬自達與1輛大貨車，造成白色馬自達慘被夾擊，整台車慘成廢鐵，駕駛更是一度受困在車內動彈不得，警消人員獲報到場後，也緊急使用破壞器材將駕駛脫困，惟駕駛緊急送醫後，仍因傷勢嚴重宣告不治。

▲▼國道3號南下266公里處13日上午8時許傳出4車追撞意外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

