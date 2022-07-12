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社會 社會焦點 保障人權

太神！宮廟虎爺座下2紅包遭竊　賊騎車經過員警面前被活逮

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉一家宮廟，本月5日發生神尊旁的2個紅包遭竊，調閱監視器畫面後將影響張貼於網路，提醒竊賊行為已全遭錄下。台西警分局警員於網路巡邏發現後，主動追查竊案犯嫌。發現一名蔡姓慣竊涉有重嫌，立即依其行跡追緝，迅速在當日傍晚緝捕到案，訊後依《竊盜罪》移送雲林地檢署。

▲蔡姓慣竊偷走虎爺的紅包，才剛過5個小時即被警方掌握行蹤逮捕逮，直呼警方速度也太快了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡姓慣竊偷走虎爺的紅包，才剛過5個小時即被警方掌握行蹤逮捕逮，直呼警方速度也太快了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警察局臺西分局臺西派出所於7月5日12時許執行網路巡邏，發現某宮廟貼文表示虎爺座下的2包紅包被偷，巡佐蔡聰明、警員王明泉主動前往了解，清查相關資料追查犯嫌。員警擴大範圍調閱附近路口監視器，依據資料鎖定竊嫌騎乘之機車，循跡追查。

▲蔡姓慣竊偷走虎爺的紅包，才剛過5個小時即被警方掌握行蹤逮捕逮，直呼警方速度也太快了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲傍晚18時許警員準備先返回轄區時，該機車突然經過警車前方，轉進加油站，警員見機不可失立即上前逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

聯繫上機車車主後，車主竟表示，早在6月6日就將機車借給妻舅騎到北港鎮搭車至台北，妻舅目前仍在北部未歸，機車應該還停在北港賣場旁，立即到停車處確認後發現，機車果然早已遭竊。員警調閱相關資料清查、比對，發現該機車密集出現在東勢鄉，員警立即轉往東勢鄉尋找皆未發現，但就在傍晚18時許警員準備先返回轄區時，該機車突然經過警車前方，轉進加油站，警員見機不可失立即上前逮人。

▲蔡姓慣竊偷走虎爺的紅包，才剛過5個小時即被警方掌握行蹤逮捕逮，直呼警方速度也太快了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡姓慣竊偷走虎爺的2個紅包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經警方調查指出，蔡姓58歲男子有竊盜前科，平時無業到處閒晃，7月2日上午他從東勢鄉搭客運至北港鎮偷走機車，5日11時許騎到台西廟宇時看到桌上有紅包即私自拿走，2個紅包裡面也才40元，以為不會被發現，剛過5個小時而已，已經被警察掌握而遭逮，也直呼警方速度也太快了。

台西警分局長黃念生肯定台西所員警認真辦案的精神，也藉此呼籲民眾，不要存有僥倖的心態，做壞事一定會被抓，只要你做犯法的事，警方一定會鍥而不捨將壞人繩之以法。如有看見可疑人事物，均可撥打110通報，以維護轄區治安。

▲蔡姓慣竊偷走虎爺的紅包，才剛過5個小時即被警方掌握行蹤逮捕逮，直呼警方速度也太快了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺西警分局臺西派出所於7月5日12時許執行網路巡邏，發現某宮廟貼文表示虎爺座下的2包紅包被偷，巡佐蔡聰明、警員王明泉主動前往了解，清查相關資料追查犯嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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