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快訊／斯里蘭卡進入緊急狀態！總統逃亡馬爾地夫　可能再飛往第3國

▲▼斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）13日帶著妻子、兩名保鑣搭乘軍機逃往馬爾地夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩帶著妻子、兩名保鑣搭乘軍機逃往馬爾地夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）13日帶著妻子、兩名保鑣搭乘軍機逃往馬爾地夫，接著宣告請辭；消息人士指出，他將從當地再搭機飛往另一個亞洲國家。總統出逃後，總理威克瑞米辛赫也宣布全國進入緊急狀態，包含首都可倫坡在內的西部省分實施宵禁。

根據《路透社》報導，斯里蘭卡空軍在聲明中表示，73歲的拉賈帕克薩、他的妻子和保鑣等4名乘客，搭乘從可倫坡（Colombo）國際機場起飛的安托諾夫32型（Antonov-32）軍機抵達馬爾地夫首都瑪萊（Male）國際機場，並在警方的護送下離開。

▲▼斯里蘭卡總統逃亡馬爾地夫　國家進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡進入緊急狀態，抗議群眾包圍總理辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

政府消息人士指出，拉賈帕克薩目前人正在馬爾地夫的首都瑪萊（Male），他可能會在當地再轉機飛往另一個亞洲國家。此外，拉賈帕克薩的最小弟弟巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）擁有美國公民身份，他也已離開斯里蘭卡前往美國。

斯里蘭卡當地示威仍不斷，抗議民眾包圍總理辦公室，試圖穿越防暴警察封鎖，趴上圍欄衝進辦公大樓內，警方也投擲催淚瓦斯驅散群眾。代理總統的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）透過新聞秘書表示，宣布全國進入緊急狀態，包含首都可倫坡在內的西部省分實施宵禁。

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