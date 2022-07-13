國3連環撞1死！他喝水釀追撞　害紅車駕駛慘遭夾不治

記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

國道3號南下266公里處古坑段13日上午8時許傳出6車追撞意外！1輛小貨車先是與曳引車發生追撞後翻覆，後方車輛見狀也依序減速，未料最後方的灰車駕駛因喝水未注意車前狀況，猛力撞上前方紅色車輛，造成紅車的70歲男性駕駛當場無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治，而一開始發生車禍的小貨車駕駛則因雙腿骨折，被緊急送往斗六台大醫院。

▲小貨車先是與曳引車發生車禍後翻覆，駕駛雙腿骨折，不料後方車輛因喝水未注意車前狀況，再往前追撞，釀成6車撞成一團，1人被夾死的慘劇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方指出，整起事故先是一輛白色小貨車因故與曳引車發生追撞，造成小貨車駕駛雙腿骨折，整個人卡在車內無法動彈，而後方行駛在內線車道的白車看見前方車禍停下，其後方紅車也依序減速，不料紅車後方的灰車駕駛因喝水未注意前方狀況，撞向紅車，再往前波及到行駛於中線車道貨車及前方白車，造成紅車70歲的駕駛被救出時已無生命跡象。該起事故中也造成4人輕重傷，2名傷勢較重的傷者皆被緊急送往斗六台大醫院急救，其中紅車駕駛因傷勢較重，且頭部有外傷情形，緊急送醫後仍宣告不治。

▲國道3號南下266公里處13日上午8時許傳出6車追撞意外，小貨車先是與曳引車發生追撞後，後方車輛再發生第二次車禍，車禍示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



國道警方也表示，整起事故已在9時55分排除，全線恢復通行；警方呼籲，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

▲▼國道3號南下266公里處13日上午8時許傳出6車追撞意外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲▼小貨車先是與曳引車發生車禍後翻覆，駕駛雙腿骨折，不料後方車輛因喝水未注意車前狀況，再往前追撞，釀成6車撞成一團，1人被夾死的慘劇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

