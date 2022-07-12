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異味竄出…隔壁情侶驚「大哥！他死了啦！」　男面目全非陳屍床上

▲西螺一處出租套房連日散發異味，經過找尋敲門才發現竟有人陳屍房內。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺一處出租套房連日散發異味，經過找尋敲門才發現竟有人陳屍房內。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「大哥！他死了啦！」一陣驚呼嚇壞了套房租屋的房客。雲林西螺鎮一處出租套房建築中，連日散發異味，起初以為是天氣炎熱有人垃圾未清理所致，經過找尋敲門才發現竟是有人陳屍房內。警方獲報到場，清查附近住戶及現場，死者為獨居男子，初判死因單純，遺體交由禮儀社協處，死因待進一步釐清。

西螺一處四層樓建築，單層樓隔三間出租給附近工作的民眾，今日19時許，三樓的一對情侶覺得隔壁房間一直散發出氣味，兩人鼓起勇氣去敲門，想提醒鄰居是不是垃圾沒清，在敲門未獲回應下，打開沒上鎖的房門，情侶當場嚇壞了！女子回頭衝到另一間套房敲門喊著鄰居「大哥大哥！他死了啦！」，確認是真的死亡後，三人冷靜下來立刻報警。

▲西螺一處出租套房連日散發異味，經過找尋敲門才發現竟有人陳屍房內。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一名男子陳屍床鋪，頭顱垂於床邊地上滿是泛紅屍水，上半身已發黑並腫脹，死亡時間最少2日。(經抽色後製)（圖／記者蔡佩旻攝）

禮儀社抵達現場與警方上樓確認遺體，死者頭在床尾、脖子在床鋪邊緣，仰躺於床上，頭顱垂於床邊地上滿是泛紅屍水，上半身已發黑並腫脹，死亡時間最少2日，因口鼻嚴重潰爛無法快篩檢測。禮儀社人員將套房窗戶打開後異味散出，屋前道路瞬間充滿濃厚味道，引起隔壁鄰居紛紛探頭查看，但不知鄰棟大樓發生何事。

警方到場後立即封鎖現場，清查該棟套房住戶，發現裡頭住戶大多西螺果菜市場工作或農田打零工的單純居民，經查死者獨居於套房，年約50歲，平時除了下班後與友人小酌，生活還算單純。房內無打鬥痕跡且冷氣維持啟動，警方初步研判死因單純，隔壁情侶與套房管理人前往警局製作筆錄，死因警方已報請檢察官相驗，待進一步釐清。

▲西螺一處出租套房連日散發異味，經過找尋敲門才發現竟有人陳屍房內。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺一處出租套房連日散發異味，經過找尋敲門才發現竟有人陳屍房內。（圖／記者蔡佩旻攝）


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