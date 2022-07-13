3年燒2次！私人土地堆棧板突起火　幼兒園3百童「嚇到哇哇叫」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市福祿貝爾幼兒園旁一處私人空地，長期被人堆置大量木棧板，今（13）日中午12時58分突然傳出火警，空地一處電桿旁有台機器，不知何故突然起火苗自燃，濃濃黑煙影響附近空氣品質，警消獲報到場約40分鐘將火勢撲滅。幼兒園師生約300多人一度緊急撤離到安全區域，但也希望相關單位能協助溝通維護幼兒安全。

▲斗六福祿貝爾幼兒園旁私人空地長期堆置大量木棧板，今日中午突傳火警，空地一處電桿旁有台機器，不知何故突然起火苗自燃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

福祿貝爾幼兒園園長指出，前年在幼兒園圍牆旁已燃燒過一次，當時經過溝通暫時將該處堆積物清空，但未過多久卻又開始囤積，這次燒的地方雖然沒有緊鄰校方圍牆，但是空氣品質太糟糕味道很重，為了師生安全仍然先撤至安全區域。並指出這已經是第二次了，開罰也沒用，應該要勒令禁止堆置。

▲斗六福祿貝爾幼兒園旁私人空地長期堆置大量木棧板，不明原因引發自燃，300名幼兒園師生一度遭濃煙襲擊撤離原教室避難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

園長表示，老師發現冒煙後，孩子們也陸續看到煙越來越大，嚇得驚聲尖叫，老師們邊安撫學生並引導至安全不會吸到黑煙的教室集合，因疫情關係今日到校師生約300多人，曾經溝通過，堆置情況好轉，但沒想到又開始堆積後再度發生火警案件，宛如不定時炸彈令人提心吊膽，關係到教師與幼童安全，希望相關單位重視。

雲林縣環保局說明，該空地於2020年3月因堆置棧板至公有道路，派員前往查察後，經業者表示棧板長期放置於自家土地，經判斷已影響環境整潔之虞，依廢棄物清理法第27條告發（處1200元以上-6000元以下罰鍰）；今日卻又發生該地號堆置大量棧板，其中一堆置區之棧板起火燃燒，現場未發現行為人，業者表示起火原因不明。

▲斗六私人空地長期堆置大量木棧板，不明原因引發自燃，300名幼兒園師生一度遭濃煙襲擊撤離原教室避難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局指出，因該地已經多次勸導將其棧板妥善管理、處理，皆未有改善，以致不明原因發生露天燃燒，此案今日環保局將依違反空氣污染防治法第32條第1項規定，依法告發（處10萬以上-500萬元以下罰鍰）。另，現場堆置大量棧板恐有影響環境衛生，限期於9月22日止前妥善移除，屆時將前往複查，未有改善仍將依法妥處。

▲斗六福祿貝爾幼兒園旁私人空地長期堆置大量木棧板，不明原因引發自燃，300名幼兒園師生一度遭濃煙襲擊撤離原教室避難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►異味竄出…隔壁情侶驚「大哥！他死了啦！」 男面目全非陳屍床上

►國3南下再傳6車追撞！2車橫躺路中 1無生命跡象1雙腿骨折

►國3連環撞1死！他喝水釀追撞 害紅車駕駛慘遭夾不治

►太神！宮廟虎爺座下2紅包遭竊 賊騎車經過員警面前被活逮