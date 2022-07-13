鳳凰谷鳥園暑期生態探索遊園體驗　每周末闖關培養保育尖兵

▲遊客到鳳凰谷鳥園能賞鳥，學習生物多樣性知識。（圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供）

記者高堂堯／南投報導

炎炎夏日，許多民眾會選擇到南投縣鹿谷鄉避暑，國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區也再度推出深受歡迎的生態探索活動，7月16日起登場，至8月28日前的每週六、日，民眾可到涼爽的園區體驗闖關遊戲、實際探索生態遊園站。

鳳凰谷鳥園生態教育科科長陶萬彰介紹，「2022暑期生態探索遊園體驗」以108新課綱「探究與實作」理念為藍本，規劃「氧育之恩－生物的呼吸」、「深植你心－植物」、「察嘴真相－鳥喙」、「原來飼這樣－飼料」、「新血來巢－鳥巢」5種科教主題，以豐富有趣的教案展示呈現，除與大專公部門見習生合作，更招募鳳凰國小在地學童擔任小小解說員，為遊園站注入青春熱血。

▲鳳凰谷鳥園7月16日起推出生態探索活動「2022暑期生態探索遊園體驗」。（圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供）

在5大主題中，「氧育之恩－生物的呼吸」介紹自然界特殊的呼吸方式，帶觀眾近距離觀察生物的呼吸頻率；「深植你心－植物」實際動手觸摸感官體驗，參與者可藉此體會植物的與眾不同；「察嘴真相－鳥喙」、「原來飼這樣－飼料」、「新血來巢－鳥巢」3種課程可以認識鳥類的特徵與生活習慣。

▲2022暑期生態探索遊園體驗有5種科教主題，以豐富有趣的教案展示呈現。（圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供）

園方表示，活動期間每週六、日上午和下午各有一場闖關活動，不需事先報名，此外呼應開園40週年，今年也舉辦「鳳凰森友繪-40週年寫生比賽」及「山中歲月-鳳凰拾光」老照片募集活動；科博館館長焦傳金表示，期待孩子們藉由鳥園豐富有趣的生態探索體驗，培養「生態保育與環境永續」的核心素養，造就未來的保育尖兵。