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社會 社會焦點 保障人權

雙匪飛車搶劫　繞半個雲林找不到目標...到宮廟「釣香油錢」

▲雲林發生飛車搶奪案，2嫌遭逮後，警方發現其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林犯下飛車搶奪案的詹姓嫌犯逃逾百公里，拄著拐杖至南投縣一家廟宇，以釣魚手法想釣出捐獻箱中的香油錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林元長鄉於27日清晨發生一起機車搶案，一名越南籍女子遭一對機車雙載男匪於行進間推倒後搶奪皮包，虎尾警方進行查緝，發現兩名搶匪沿著海線鄉鎮從南到北至南投縣廟宇「釣香油錢」，僅用6小時立即緝捕到案，並從2人身上搜出贓款，全案訊後依搶奪、竊盜、違反毒品防制條例移送地檢署，羈押禁見獲准。

元長鄉一名阮姓外籍移工6月27日清晨6時45分騎乘電動機車，突有2名陌生男子騎著機車想將她攔停，嚇得她閃避驚慌閃避但不敢停車，未料沒一會兒騎乘機車的丁姓嫌犯伺機接近後用力推倒阮女，由後座的詹姓嫌犯下車一把扯走阮女的隨身皮包（內含證件、1500元現金與手機），得手後立即揚長而去，阮女忍著摔車疼痛前往警局報案。

▲雲林發生飛車搶奪案，2嫌遭逮後，警方發現其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林發生飛車搶奪案，警方迅速將2嫌追緝到案，其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局長立即指示成立專案小組進行查緝，並報請雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦。在通報雲林警局刑大支援並於掌握行蹤情資後，發現2嫌往北港方向逃逸再北上沿褒忠、土庫、虎尾、西螺、莿桐、林內並南投縣方向出轄，即向南投竹山警分局申請調閱沿線監視器，火速動身前往南投縣將涉案之丁嫌、詹嫌攔停。

▲雲林發生飛車搶奪案，2嫌遭逮後，警方發現其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲丁姓、詹姓搶匪犯下搶案後逃逸，僅6小時即被警方跨轄追緝到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經查，2人均50多歲，有毒品、竊盜、搶奪等前科，沿途行逾破百公里，經調閱沿途監視器畫面亦查獲，2人疑似缺錢購毒，於南投一家廟宇使用「黏板」工具放進油錢箱中，想將裡頭現金沾黏「釣」出來；當日18時45分警方追緝至一處產業道路，發現涉案之丁嫌、詹嫌，隨即於路邊攔停壓制，其中行動不便的詹嫌還拄著拐杖，令警方也傻眼，當場起獲被害人遭搶之口罩1個、現金2200元及竊盜香油錢之「釣魚」工具以及毒品與吸食器。

▲雲林發生飛車搶奪案，2嫌遭逮後，警方發現其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林發生飛車搶奪案，警方迅速將2嫌追緝到案，其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2名犯嫌在逃逸過程中將阮姓被害人的「iPhone」手機棄置在大排水溝，警方帶返現場尋找被害人手機時，因該大排水溝高逾3公尺，且還請求當地消防隊人員協助下水打撈。全案訊後依搶奪、竊盜、違反毒品防制條例移送地檢署偵辦，檢方複訊後向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

▲雲林發生飛車搶奪案，2嫌遭逮後，警方發現其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林發生飛車搶奪案，丁嫌身材魁武，在機車行進間將被害人推倒後才由後座共犯下車搶皮包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，搶案發生後警方立刻調閱周邊監視器影像，確認犯嫌使用之交通工具及軌跡，於6個小時即緝獲犯嫌到案，展現警方維護地方治安之決心、不容任何非法之徒挑戰。分局長廖志明呼籲，與本案相關之被害人勇於出面指認，並盡速與本分局聯絡。

▲雲林發生飛車搶奪案，2嫌遭逮後，警方發現其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲阮姓被害人的「i Phone」手機遭棄置在大排水溝，警方向當地消防隊尋求支援打撈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾出門在外應注意隨身財物，避免錢財外露遭扒手盯上，並隨時注意身邊有無可疑人士跟蹤，若遇可疑人、事可請求警方協助查察，以防範竊盜、搶奪及強盜等案件發生。

▲雲林發生飛車搶奪案，2嫌遭逮後，警方發現其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲阮姓被害人的「iPhone」手機遭棄置在大排水溝，警方向當地消防隊尋求支援打撈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林發生飛車搶奪案，2嫌遭逮後，警方發現其中一人行動不便還拄著拐杖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於搶匪機車置物箱中起獲被害人遭搶物品、現金及竊盜香油錢之「釣魚」工具以及毒品與吸食器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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