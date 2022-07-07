上山採李遭陌生男摸下體！5歲女童留陰影　不敢碰爸爸惹心疼

▲女童獨坐車內遭到陌生男子摸下體，事發後留下陰影變得不敢靠近爸爸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／南投報導

南投1名5歲女童與家人前往樹林裡採果，當時她獨自坐在貨車裡，沈姓男子見狀竟生色心，撫摸女童下體、肚子，事後讓可憐女童留下陰影，變得不敢碰原本最親的爸爸。一審法院認定沈男智能不足，無法辨識違法行為，減刑1年6月，二審由於女童家人原諒沈男同意給緩刑，改宣判緩刑4年。

判決指出，2020年6月7日女童與哥哥搭乘伯父開的小貨車，前往他們家族所種植的果林採收李子，沈男見到女童獨自坐在副駕駛座，竟違反女童意願，徒手從車窗外伸入撫摸女童下體、肚子，直到伯父返回貨車附近才停手。

當天女童返家由媽媽幫忙洗澡時，女童突然說「有人摸我尿尿的地方」，媽媽才得知女兒遭猥褻，立刻報警提告。

母親表示，平常幫女兒洗澡時，都會趁機教育她有關身體隱私部分不能讓別人觸摸，當女兒告訴她遭到陌生人摸下體後，發現女兒的情緒起伏變得比較大，事發前女兒原本還跟爸爸很親，之後都不太讓爸爸碰她，也不讓爸爸碰媽媽。

一審審理時，沈男否認犯行，並未對女童有任何肢體互動，當時也沒有喝酒，經精神鑑定後，認為沈男犯行當時因精神障礙或其他心智缺陷，至其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，因此予以減輕其刑，判1年6月。

案經上訴二審，法院認為沈男已賠償5萬元給家屬，女童家屬均同意給沈男緩刑，因此維持原判，但宣告緩刑4年，期間付保護管束。