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南投民宅疑遭「閃電暴擊」起火！鐵窗竄火舌　居民嚇：很大聲好兇

▲南投一處民宅疑遭雷擊起火。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲南投一處民宅疑遭雷擊起火。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局29日下午針對台中、彰化發布大雷雨即時訊息，就連南投也傳出災情。有網友拍下畫面，天空雷電交加，一處民宅疑似遭到雷擊，引發大火。警消趕抵後立即滅火，所幸火勢在1個多小時後獲得控制，無人員傷亡，至於詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

有網友29日下午在臉書社團「爆廢公社」貼出畫面，南投縣名間鄉仁和巷內一處民宅發生大火，由於當時出現暴雷雨，民宅疑似是遭到雷擊才引發大火，屋內火勢延燒，一度還有火舌從鐵窗竄出，場面相當驚險。警消獲報後立即出動13車、39人趕往搶救前往滅火，所幸無人員傷亡。

▲南投一處民宅疑遭雷擊起火。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

消防局表示，火勢在下午4時6分獲得控制，並於4時31分撲滅，傍晚6時3分殘火處理結束，這棟民宅1、2樓起火，燃燒面積約350平方公尺。另外，民宅內堆滿易燃物品，是否為雷擊引發火警還有待調查釐清。

畫面曝光後，不少網友紛紛驚呼「超恐佈…願平安」、「真的恐怖，是有人要渡劫嗎？希望人平安」、「難道這種矮房…未來也需要裝避雷針」、「這是幾分之一的機率啊」、「好可怕，連在家都不安全了」、「剛剛的雷打得真的很大聲好兇」。

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