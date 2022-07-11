驚喜留下200公分「龍衣」！　靈蛇連續43年報到參拜玄天上帝　

記者高堂堯、許權毅／南投報導

南投名間鄉天受宮主祀玄天上帝（又稱帝爺公），廟方透露，每年到了端午節前後，都會看見俗稱帝爺公蛇的大頭蛇前來，且已經長達42年，今年也不例外，在供桌上爬來爬去，模樣像是在「參拜」，廟方還發現大頭蛇留下200公分的「龍衣」。

▲南投天受宮發現帝爺公蛇留下的200公分蛇衣。（圖／陳政雄提供，下同）



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位在南投名間鄉的天受宮主祀玄天上帝，宮主陳政雄表示，玄天上帝俗稱帝爺公，傳說形象為左腳踩著玄龜、右腳踩靈蛇，也被民間稱為「水火2將」。每年廟方到了端午節都會發現有帝爺公蛇之稱的大頭蛇現身，今年也不例外，看見靈蛇在廟裡來回爬行，甚至挺直身子吐蛇信，像是在對帝爺公「參禮」。

▲「帝爺公蛇」連續43年造訪天受宮。（圖／天受宮提供）



陳政雄說，這次還在供桌底下發現200公分的蛇蛻，認為是靈蛇的贈禮。陳政雄表示，坊間會把蛇稱為「小龍」，其蛻下的蛇皮便稱作「龍衣」，以宗教觀點，蛇皮有招財吉祥平安的意思。

▲「帝爺公蛇」在天受宮裡來回爬動。（圖／天受宮提供）



廟方表示，去年帝爺公蛇也有留下180公分的蛇皮，把它小心處理後做成福袋鑰匙圈送給信眾，今年多出20公分，除了鑰匙圈會加做兒童鍊子，提供信眾拿取保平安。

▲廟方在供桌下發現200公分的蛇蛻，打算做成鑰匙圈、鍊子送給民眾保平安。（圖／陳政雄提供）



南投縣名間鄉松柏嶺地區有兩座名字相當接近的廟宇，分別是「天受宮」與「受天宮」，均是信奉玄天上帝（帝爺公），其中天受宮自1979年啟用迄今，每年都會有俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇造訪廟宇。

▲▼廟方表示蛇有「小龍」之稱，認為也算是靈蛇贈禮。（圖／陳政雄提供）