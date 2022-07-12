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為台博案槓上！李永得要柯文哲像個市長　她反嗆：別牽拖！

▲▼延壽國宅J區海砂都更案，歷經十多年波折，終於在今天(7/12)舉行拆除重建典禮。台北市長柯文哲、中華工程董事長陳瑞隆、中華工程獨立董事葛樹人皆出席參與拆除典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

文化部長李永得近日砲火猛烈，日前批評北市府緊咬40％回饋，造成空總開發計畫阻滯難行，之後又提及國立台灣博物館土地歸屬問題，批北市府同意無償撥用範圍未含館前廣場，使台博館淪「孤島」。對此，北市前副發言人林珍羽表示，北市府都已經依照文化部需求在走移撥程序，「部長別牽拖了，身為部長趕快想辦法解決國家門面！不要再抹黑台北市政府的努力了！」

林珍羽指出，目前台博館與台北市政府訂定之契約：依照臺北市市有公用房地提供使用辦法第5條第3項之公用房地提供使用，管理機關得依其他政府機關使用者依土地申報地價年息百分之三計收。期間為110年1月1日至112年12月31日，契約面積1885.645平方公尺，土地使用費每月25萬9,276元，「請問部長使用者付費哪裡有問題？」

林珍羽表示，文化部向市府申請土地變更為保存區，經都市計畫變更程序後，再由文化部向市府申請無償撥用方式，移撥管理權，目前都市計畫變更程序已完成，「期間經蔡副市長、文化局、公園處、都發局等單位協助促成，台北市政府該做的能做的都做了！也盡最大努力。」

李永得指出，目前方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，亦即台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，「這像一個國家的博物館嗎？」對此，林珍羽批評，提出「保存區範圍大小」的單位是文化部，自己提出保存區時沒有劃出門面、出入口，「部長你幹嘛打自己臉？你來怪台北市政府？吃相太難看了吧！」

林珍羽表示，李永得身為一位國家級的文化部長，台北市政府都已經依照你們的需求在走移撥程序，「國家門面，這不是您應該要想辦法解決的嗎？部長別牽拖了，身為部長趕快想辦法解決國家門面！不要再抹黑台北市政府的努力了！」

對於台博案，李永得指出，關於台博館土地案，雖然於副首長級平台有部分共識，但並未獲徹底解決，且目前亦尚未獲得文化部及台北市政府最終決策同意。李永得強調，昨天已說過整體移撥範圍應包含完整館前廣場。

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