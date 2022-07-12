快訊／蔡炳坤加護病房觀察中　辦公室發聲明：一起為坤爸祝福

▲蔡炳坤昨陪同柯文哲前往弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲餐敘時，身體不適倒下，被緊急送往聯合醫院仁愛院區進行手術，目前在加護病房觀察中。對此，蔡炳坤辦公室今（12日）證實此事，並代蔡感謝各界關心。

蔡炳坤辦公室12日發布聲明，表示「經由家屬同意，以此聲明稿向各位說明。蔡副市長（坤爸）昨晚（11日）參加餐敘席間突然身體不適，經由救護車緊急送至仁愛醫院急救，並立即進行手術，現在已轉入加護病房觀察中。謹代表坤爸感謝各界關心，一起為坤爸祝福，祈求早日康復」。

針對蔡炳坤病況，台北市立聯合醫院仁愛院區12日上午指出，蔡炳坤到院後，緊急進行開顱手術清除血塊及腦室引流並植入腦壓監測器，手術時間大約1個半小時，術後入住加護病房觀察治療，未來一週是關鍵觀察期。

面對蔡炳坤在加護病房觀察中，柯文哲說，台北市政府有1個市長、3名副市長、1名秘書長、3名副秘書長，再加上參事、有給職市政顧問，是有足夠的人，不會有任何人去影響到工作，今早已有討論要啟動代理系統。北市府之前就有代理系統，且自己做事有SOP，所以有通知研考會主委將代理系統SOP報表印出來，讓他確認一遍後決定由誰代理。