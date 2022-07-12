62％→58％！柯文哲施政滿意度下滑　北市研考會公布民調

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任期即將屆滿，台北市政府研考會12日公布6月民調結果，58％受訪者滿意柯文哲施政表現，比2021年12月調查時下降4個百分點，另有31％表示不滿，11％沒意見或不知道。

根據台北市研考會6月民調結果顯示，58％受訪者滿意柯文哲的施政表現，31％表示不滿意，11％表示沒意見或不知道，滿意度較前次調查（2021年12月）下降4個百分點；53％受訪者對市府各局處首長施政感到滿意，21％表示不滿意，另外25％表示沒意見或不知道。

民調指出，檢視各項施政，所有項目皆正面評價高於負面，治安、環保滿意度皆在80％以上，聯合醫院、交通、文化活動、社會福利及公共工程等滿意度在55％至70％之間，教育為50％滿意。受訪者對於北市府服務態度、行政效率也多表肯定，滿意度各為81％、68％，而北市生活品質也有78％受訪者表示滿意。

北市研考會表示，6月市政滿意度調查也同步委託台灣趨勢研究股份有限公司，於同一時間、以相同問卷題目及抽樣方法進行電訪調查，整體而言各施政項目滿意度高低順序，皆與市府調查結果相近，部分項目滿意度與市府調查差距6至8個百分點，或為機構效應差異所致，例如不同調查機構訪員之訪問技巧、習慣不同等差異。

研考會補充，6月市政項目滿意度家戶電話調查，於6月20至24日下午及晚間進行，市府調查成功訪問18歲以上台北市民1368人，1881人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.65個百分點以內；台灣趨勢研究股份有限公司調查成功訪問18歲以上台北市民1070人，319人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.00個百分點以內。