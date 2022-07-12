蔡炳坤「為台博館」氣到送醫！　李永得：請柯文哲要像個市長

▲柯文哲為蔡炳坤怒批文化部。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

台北市副市長蔡炳坤昨晚腦中風緊急送醫，據了解蔡炳坤近來為了文化部長李永得砲火頻嗆北市府煩心，連腦中風前都還在講台博館土地一事。台北市長柯文哲今（12日）怒批文化部，蔡炳坤是老實人，覺得沒做的事情卻被人栽贓，很生氣的一直唸，李永得下午則回應，請台北市長柯文哲要像個市長。

柯文哲指出，蔡炳坤是老師出身，後來有當過校長，從政以前教育界人士，坦白說是「老實人」，不像他比較皮，所以蔡炳坤「受不了人家去抹黑他。」像是空總回饋案，立法院長游錫堃都來北市府談過了，土地回饋是國家的制度，有必要的話北市府甚至可以放棄，「我都不曉得李永得怎麼去打這條？對我們來講是莫名其妙。」

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柯文哲提及，台博館土地案更奇怪，蔡炳坤還憤恨不平地說，都和文化部次長蕭宗煌談完了、事情解決了，「部長是從來不跟次長開會是不是？」台北市的副市長跟文化部次長都談完、事情解決了，不曉得李永得在罵什麼，而蔡炳坤也很生氣、一直唸。

李永得表示，誠心祝禱蔡炳坤身體早日康復外，對於這幾日所提有關空總、台博館兩事，並未針對任何人，純屬就事論事，請台北市長柯文哲要像個市長，扛起責任，不要推到副市長身上。



李永得指出，關於台博館土地案，雖然於副首長級平台有部分共識，但並未獲徹底解決，且目前亦尚未獲得文化部及台北市政府最終決策同意。李永得表示，目前方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，亦即台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，這像一個國家的博物館嗎？對於此方案，李永得強調，昨天已說過整體移撥範圍應包含完整館前廣場。