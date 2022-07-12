李永得批台博館像孤島　北市反嗆「吃人夠夠」：館前廣場屬公共空間

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

文化部長李永得近日砲火猛烈，日前批評北市府緊咬40％回饋，造成空總開發計畫阻滯難行，之後又提及國立台灣博物館土地歸屬問題，批北市府同意無償撥用範圍未含館前廣場，使台博館淪「孤島」。對此，台北市政府發言人陳智菡12日回擊，李永得吃人夠夠，館前廣場屬於公共空間，從未向台博館收費。

針對台博館土地歸屬一事，陳智菡12日受訪時指出，台博館過去原屬公園用地，但北市府於5月11日變更為保存區，台北市副市長蔡炳坤與文化部次長蕭宗煌於7月8日開會達成共識，只要台博館提出申請，北市府就可將建物土地無償撥用給中央，但文化部至今仍未提出撥用申請。

關於李永得12日提及的館前廣場問題，陳智菡表示，李永得的「孤島說」是吃人夠夠，台博館館前廣場屬於228公園的一部分，為公共空間提供公眾通行，且過去未曾向台博館收費，如今北市府釋出善意，收費土地供申請無償使用，文化部卻還索要未收費的館前廣場。

另外，關於空總舊址都市計畫變更爭議，陳智菡反批，文化部擬將空總舊址改為規劃類似華山文創園區的「台灣當代文化實驗場」，有商業用途就得按法規回饋40％土地，否則便是圖利，文化部目前未提出細部計畫，僅只有李永得空口說白話放砲，若有白紙黑字證明均屬文化用途，北市府無償撥用「沒有問題」。