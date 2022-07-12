1人恐拿不到1500元！明將公布發敬老金　柯文哲：要借錢叫兒孫還債？

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但台北市議會日前通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，市府雖向政院申請函告無效，但政院回函難以認定抵觸憲法，恐要走回恢復發放的老路。據了解，北市府13日將召開重陽敬老金記者會，對外宣布發放內容細項，但台北市長柯文哲12日仍批評，難道要借一大筆錢，叫兒子、孫子去還債嗎？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

台北市議會將於13日開議，據了解，台北市政府原訂本週要召開振興記者會，但臨時新增一場重大記者會，所以將振興記者會挪後至下週，而該場重大記者會，便是說明將要發放重陽敬老金，但是使用歲計賸餘發放，市府內部估算，一個人恐怕拿不到1500元。

針對13日將召開重陽敬老金記者會，柯文哲12日上午出席延壽國宅J區都更案拆除典禮時表示，重陽敬老金發與不發都不是問題，問題是錢從哪裡來，北市府要編列下年度的預算，他們編到滿頭大汗，尤其是工程預算全部要追加達110億元，「我要跟大家講，通貨膨脹來了。」政府要不就舉債，不然錢要從哪裡來？

柯文哲提及，最近為了重陽敬老金一事，特別去查六都財務狀況，發現每個人都舉債這麼多，但為什麼重陽敬老金仍一直往上發，「你會去借一大筆錢，以後叫你的兒子、孫子去還債嗎？不能這樣啊！」財政紀律要有一定的標準。

柯文哲指出，北市府財政紀律很嚴格，要擠出一點錢來，也不是不可以，但要有很嚴格的管制，才能勉強看看能否擠出一點錢，「有的縣市根本負債累累，每年負債一直增加，卻還要發什麼重陽敬老金，我就很有意見。」