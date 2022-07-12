沈慧虹成黑馬緊咬林耕仁　竹市議員預測：端出政策市民眼睛會亮！

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選戰將在年底登場，《ETtoday東森新媒體》日前獨家報導一份最新民調，民進黨參選人沈慧虹獲得24.2％支持度，緊咬國民黨參選人林耕仁24.6％，並遙遙領先台灣民眾黨參選人高虹安18.3%、時代力量立委邱顯智5.8%。擔任沈慧虹競選總幹事的新竹市議員李妍慧表示，沈投入選戰10天內就展現爆發力，未來支持度還會往上走，後勢可期；民眾黨市議員李國璋直指，林的支持度已經到達天花板，沈要超越他只是「遲早的事情」。

《ETtoday新聞雲》日前獨家報導，根據一份山水民調公司7月5日至7日受託完成的民調資料，與一個月前6月5日相比，沈慧虹的支持度從15.6%增至24.2%；而林耕仁支持度從21.1%增至24.6%；邱顯智從一個月前的10.6%，下滑至5.8%；高虹安則從月前的17.2%支持度，略增為18.3%。

對於該份民調結果，李妍慧分析，沈慧虹在6月30日辭去副市長職務，7月1日正式投入選舉，短短10天的時間，就可以獲得24.2％支持，從民調數據結果發現，沈慧虹在接獲民進黨徵召後，知名度的確有上升，但還沒有達到「全部新竹市民都認識她」的程度，若是未來知名度持續增加，支持度也會相繼提升。

李妍慧表示，相較其他競爭對手，沈慧虹最大的優勢在於，她專業底子強，對於市政或時事議題幾乎是知無不言，可以迅速回應對手的詰問，未來選戰繼續進行，等到端出政見和政策的階段後，市民更會眼睛一亮。她大膽預測，對於沈的民調態度樂觀，會繼續往上走。

至於其他對手的民調表現，李妍慧指出，林耕仁從去年國民黨初選期間，就已經起跑，但直到現在民調數字也沒有成長，大約就維持在24.6％的幅度；至於高虹安，因為她剛宣布參選，時間太短，看不出後續效應。

總體而言，李妍慧分析，近期民進黨在新竹市展現出非常團結合作的形象，新竹市長林智堅執政成績讓市民印象深刻，目前看起來，藍綠白3黨中，以「新竹隊」的團隊實力最堅強，具備凝聚力、規劃能力，除了持續增加沈慧虹的個人知名度外，搭配選戰中後期的後勤補給，後勢可期。

此外，新竹市議員陳建名補充，專業上，沈慧虹歷任新竹市政府交通處長、副市長，對新竹市瞭若指掌，「她就是林智堅團隊最稱職的執行長」，而且沈慧虹個性任勞任怨，市府舉辦大型活動，沈往往是最後離開的人。他直言，選舉比專業，也比體力跟堅定，沈慧虹就是如此有爆發力的候選人；至於林耕仁，看不見專業，而高虹安應該要先回答新竹市民，是否願意捨棄台北的生活，辭去立委深耕新竹，不要騎驢找馬。

新竹市議員劉康彥指出，沈慧虹天性熱情隨和，沒有距離感，很容易跟市井小民打成一片，加上沈具有交通、都市規劃等專業，對於市政的嫻熟遠勝林耕仁、高虹安，回答民眾的提問完全不生疏，且不打馬虎。他形容，沈慧虹是一個很有「誠意」的候選人，他也觀察到，沈非常具有意志力，行程滿檔但不喊休息，到菜市場也堅持要逐攤握手，民調竄升不是沒有原因，選民都看在眼裡。

今年4月宣布退出國民黨、加入民眾黨的李國璋大膽預測，無論是沈慧虹、高虹安現在的支持度都只是「樓地板分數」，未來一定會再增加，沈慧虹要超越林耕仁只是遲早的事情，「不能小覷民進黨支持者的力道，如果輕鬆看待，選舉必定會『全掛』」。

另一方面，李國璋直指，林耕仁儘管是資深市議員，現在的支持度卻已經接近「天花板」，新竹市民期待的是，實事求是、懂得規劃市政、擁有完備學經歷及良好個人特質的參選人，對於連拿稿子都念不好的參選人，很難期待他有更多精準、明確的論述，且因對國民黨感到失望，新竹市淺藍、原本的國民黨支持者越來越不敢表態。

不過，國民黨市議會黨團總召陳治雄持不同意見認為，民調數字容易被網路聲量影響，因此只是參考，在地經營、陸軍的操作部署才是選戰決勝關鍵，林耕仁在地經營最久，擔任20幾年的民意代表，也會獲得民眾認同。

這項調查是私人委託山水民調成功訪問新竹市20歲以上成年人，以訪問地區住宅電話為抽樣架構、系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，執行時間7月5日至7日，有效樣本為1070人，抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負3.0個百分點，並依照內政部最新人口資料加權，以符合母體結構。

▼新竹市長選戰最新民調資料。（圖／記者陶本和翻攝，下圖同）