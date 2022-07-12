「林智堅臉書粉專有29個小編」　賴香伶控：真的是經過精緻包裝

▲賴香伶對林智堅的舊有印象為鄰家男孩。



記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅，日前因論文抄襲風波受到各界抨擊，除了國民黨連日召開記者會狂轟，民眾黨桃園市長參選人賴香伶12日也在網路節目「誰來早餐」中提到，過去對林智堅的印象就是鄰家男孩，但最近卻看到經過刻意包裝、不真誠的林智堅，狠酸「讓人不知道哪一個才是真實的他」。

賴香伶回憶起當時擔任民眾黨不分區立委時，曾多次碰到林智堅，並形容當時的他就像是鄰家男孩一樣，「只不過最近看他在媒體上的樣子跟當初的印象不太一樣，人味比較不見了，而且他的臉書粉專有29個小編，真的是經過精緻的『包裝』，一時讓人不知道哪一個才是真實的他。」

而針對林智堅的論文案，賴香伶表示，「新竹科管局召開結案報告會議是六月二十日，根據會議紀錄，當時出席會議的是中華大學的王明郎博士，林智堅沒有出席，與中華大學雙方合約中明確這報告智慧財產權屬科管局，中華大學不得公開或引用，所有參與的人都須遵守。但現在新竹科管局不積極提告主張機關的權益，中華大學董事長又是民進黨發言人，後續處理讓民眾有很多疑慮，這案已經對林智堅個人誠信有傷害」，更向林智堅喊話，希望他能告訴桃園市民真相。

最後賴香伶補充，去年在立法院審議民進黨提出的新竹縣市與苗栗合併升格直轄市案時，柯建銘總召說這是他的「最後一戰」，明顯的是為自己的子弟林智堅找一條路，原為新竹市長，現在卻跑來桃園參選。不僅如此，林與柯對大新竹合併、垃圾處理場、焚化爐議題都無法解決，整個過程讓她感覺「很不真誠」。