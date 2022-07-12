國民黨窮追猛打林智堅論文抄襲　民進黨團反批恩恩案裝傻裝死

▲國民黨立法院黨團召開「竹科硏究案專為林智堅寫論文？請科技部出來講淸楚說明白！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲疑雲，國民黨連日召開記者會將砲口對向林智堅，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬12日反批，國民黨沒有實質的證據跟方向，只好找別人旁敲側擊、散彈打鳥，這是典型的選舉動作，反而是國民黨、新北市長侯友宜在恩恩案總是裝傻、裝死。

民進黨立法院黨團上午召開「台日邦誼情如親友」記者會，民進黨團書記長陳歐珀表示，台灣大學在台北、中華大學在新竹，兩間學校都很近，「要查名林智堅的論文風波，國民黨易如反掌」。

陳歐珀說，目前在野黨兵分多路、想要全面追查，每天開記者會追案，民進黨團相信可以早日水落石出、真相大白，但是不要用影射的方式，或者是為了選舉不擇手段，這會讓所有參與的學術者，造成很大的不良影響。

鄭運鵬指出， 國民黨連日來兵分多路，從中央黨部、智庫、立法院黨團到地方議會，一直在講林智堅論文的事件，可見國民黨根本沒有實質的證據跟方向，所以他們必須施壓學校、政府機關及竹科管理局，用旁敲側擊、散彈打鳥的方式，進行政治攻擊，這就是典型的選舉動作。

鄭運鵬強調，現在國民黨講東講西，不會生牽拖鄰居，擺明就是為了選舉，而且前行政院長、國民黨桃園市長參選人張善政也沒有講話，「國民黨看看論文醜態，大家都分辨得清楚」。

鄭運鵬表示，現在台灣大學、中華大學都承諾要做學術審查，既然校方都有內部的機制，那就應該相信學校，國民黨從上個禮拜到現在，根本沒有具體的事證、論點與立場，卻要對林智堅的論文做出具體的指控跟要求，所以就每天講東講西，這個非常遺憾，選舉選到沒步，實在是醜態百出。

鄭運鵬質疑，有關在新北市發生的恩恩案，國民黨沒有用相同的態度說明跟要求，不管在民進黨立法院黨團、新北市議會、媒體或恩恩父親，大家從頭到尾都是要求通聯紀錄跟真相，可是國民黨、侯友宜從來沒有做到。

鄭運鵬批評，恩恩案已經講了兩個多月，國民黨就是這個樣子，「這是一個2歲小孩的人命，國民黨裝傻裝死」，新北市政府不願意提供真相，國民黨卻用一千倍的利器、串連所有可以動員的力量，繼續追打林智堅的論文案，「在野黨如果只這樣做，你看人民怎麼信任他們」。

鄭運鵬強調，希望國民黨的輕重尺寸、具體事證拿捏好，做該做的事情，「一個政黨在一個人命的案件上，有那麼大的差別，令人痛心遺憾」。

鄭運鵬也說，現在有其他在野黨跟著國民黨走，這些都是選舉的步數，「他們可以把被抄襲的人請他出來，但是到目前沒有」，如果其他在野黨也要做到這樣，難怪很多人會認為他們是在結盟。