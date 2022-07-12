時力黨團指林智堅論文表格也抄襲　「比例達100%連錯字都一樣」

▲時代力量立法院黨團召開「抄襲市長林智堅，科技部、教育部別護航」記者會。（圖／時代力量立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲疑雲，時代力量立法院黨團副總召陳椒華12日指出，對照竹科管理局的委託研究案及林智堅在中華大學的碩士論文，其論文全文約1萬8086字，其中僅有2215字是自行撰寫，抄襲比例近88%，但是最過分的是11張表格全數抄襲，抄襲比例100%。

時代力量立法院黨團上午召開「抄襲市長林智堅，科技部、教育部別護航」記者會，提出林智堅抄襲的相關數據，再次要求林智堅誠實面對，科技部、教育部應該積極捍衛財產權及學術倫理，別再裝聾作啞。

陳椒華指出，對照竹科管理局的委託研究案及林智堅在中華大學的碩士論文，其論文全文約1萬8086字，其中僅有2215字是自行撰寫，抄襲比例近88%；在論文章節的部分，僅有6節是自創節名，其他14節則是抄襲而來，抄襲比例近70%。

陳椒華再指，在林智堅的論文當中，有5張圖是抄襲自竹科管理局的報告，僅有3張圖是由林智堅自行製作，抄襲比例近63%；最過分的是論文表格，11張表格全數抄襲自竹科管理局委託研究的表格，抄襲比例100%，連錯字的地方都一模一樣，可見抄襲者根本直接複製貼上。

陳椒華說，政治工作和學術倫理的核心價值，都是根基在誠實的基石上，唯有合乎專業倫理的要求，才能建立信任的基礎，時代力量黨團呼籲林智堅不要再矢口否認，甚至在媒體前混淆大眾視聽，聲稱是政治抹黑來迴避爭議，也請林智堅早日向學術界及社會大眾道歉，並且繳回學位證書。

時代力量黨團幹事長王婉諭強調，學術研究期許研究生投入時間與精神，進行閱讀、調查或實驗，培養分析問題的能力，並且產出具有貢獻的研究成果，然而近年來屢次爆發學位論文的抄襲爭議，如果學術界不加以約束或監督，難以鼓勵研究生持續帶來突破性、有益於社會的學術創見。

王婉諭呼籲，教育部作為《學位授予法》的主管機關，應該更積極正視學術圈時傳論文抄襲案件的重大爭議，積極督導各大學重視學術倫理，並且針對論文涉及造假、變造、抄襲、代寫等情事，落實學位的撤銷，維護學術界的信譽與公正。

時代力量黨團總召邱顯智表示，林智堅在中華大學的碩士論文，涉及竹科管理局依據《政府採購法》委託中華大學研究，並且由竹科管理局取得著作權的研究報告，竹科管理局應該依採購契約及法律規定，主張相關權利。

邱顯智也說，中華大學違反採購契約，民事請求權時效是15年，面對花費納稅人45萬元的採購標案，科技部、竹科管理局都不應該放縱違約的情況，否則未來如何要求廠商遵守採購契約。

邱顯智強調，台灣究竟是講究學術倫理和依法行政的國家，還是有關係就沒關係的地方，教育部、科技部如何處理涉及學位最起碼的學術標準，關係到政府採購契約是否會能依法落實的本案，具有重要意義。