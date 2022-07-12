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快訊／林佳龍連珠砲狂嗆侯友宜　「不知道我的對手是誰」

▲民進黨新北市長候選人林佳龍出席新北「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長參選人林佳龍出席新北「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨備戰新北市長選舉，中執會明（13日）將正式提名無任所大使林佳龍出戰新北市長。林佳龍今（12日）上午出席宣布參選後第一場公開活動，拿出強大火力直接嗆聲，「現在我也不知道我的對手是誰，因為他（指新北市長侯友宜）的下一站我也看不到，還不宣布」。

林佳龍今天上午出席「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」，邀集黨籍立委、市議員、市議員參選人共襄盛舉，現場高呼「凍蒜」口號不斷。林佳龍致詞時火力全開，隔空向侯友宜嗆聲說，「現在我也不知道我的對手是誰，因為他的下一站我也看不到，還不宣布」，引發在場一陣訕笑。

林佳龍還說，侯友宜近期拋出「二等公民」、「從陽明山還是從觀音山看新北市」等說法，都讓外界看到，台灣第一大都市長的胸襟、格局，以及他的視野能不能帶領新北這座城市，帶領整個首都圈發展。他直言，新北市在過去12年來升格了，但有沒有升級？儘管市長個人的民調很高，但是市民對新北的光榮感、幸福感卻居六都後段班，「應該追求城市光榮感，而不是市長個人的民調滿意度」。

林佳龍狂酸侯友宜說，「我們有個警察市長，為什麼新北市大白天會看到有黑道攻擊人？」他細數，新北市交通進出大台北常常塞車，三環三線為什麼只有一條線？捷運環狀線為什麼18站只有1站有動工典禮？為什麼社會福利比不上桃園，桃園市65歲以上可以補助裝假牙，新北市難道比不上桃園嗎？

林佳龍並指，近期「恩恩案」爆發之後，身為父母的人都是心如刀割，「警察是為了解決產生問題的人，遇到有治安問題就抓壞人，但市長必須思考如何解決問題，而不是解決產生問題的人」。

林佳龍強調，他有信心當選新北市長，促進大台北首都圈聯合翻轉，新北市是新的台北、新的台灣首都，要有這個志氣帶動雙北雙箭頭、領航新台灣，創造歷史，化不可能為可能。

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