林佳龍戰新北「小雞」齊振奮　蘇巧慧：重要的人選重要的城市

記者呂晏慈／新北報導

民進黨中執會將在明（13日）正式提名無任所大使林佳龍出戰新北市長，林佳龍12日在新北市首度亮相，高呼「有信心當選新北市長！創造歷史，化不可能為可能！」立委蘇巧慧也現身力挺說，「我們都知道這場戰不好打，一定會全力以赴」。

▲林佳龍（左）今天自稱與蘇巧慧（右）「師出同門」，都是「有政府會做事」團隊成員。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍今天上午出席「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」，邀集黨籍立委、市議員、市議員參選人共襄盛舉，現場高呼「凍蒜」口號不斷。林佳龍致詞時特別談到，自己與立委蘇巧慧是「師出同門」，都是蘇內閣「有政府會做事」的成員；他說，距離選舉只剩137天，他要用超音速、百米短跑的速度，打造雙北雙贏雙箭頭，「戰場在哪，我就在哪！」

對於目前各派系整合狀況，民進黨秘書長林錫耀受訪說，民進黨的傳統是，支持者對於提名人一向團結一致，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌全力相挺，支持林佳龍，如同今天臨時通知舉行主委就職儀式，議員們紛紛趕來，表達歡迎和支持，可見林佳龍一定可以在年底選舉獲得多數新北市民認同，所有「小雞」市議員團結一致，一起打贏這場仗。

蘇巧慧則表示，今天是林佳龍第一場公開在新北市宣示起跑，他們都非常期待，至於更多選戰細節，大家要擔任什麼位置、就什麼崗位，相信與林佳龍會有更多的討論，「其實我們也不需要什麼位置，我們都知道這場戰不好打，一定會全力以赴」。

至於林佳龍先前爭取選台北市長，現在轉戰新北，蘇巧慧說，林佳龍是民進黨非常優秀的人才，新北市是台灣重要的城市，重要的人選重要的城市，讓這個地方可以更好，不只是民進黨的希望，更是新北市民的願望，林佳龍要來新北帶領所有的「小雞們」（指市議員參選人），要來新北市貢獻心力，立委、議員都非常非常的振奮。

蘇巧慧透露，其實大家今天早上本來都有行程，但是昨天臨時接到通知，就排除萬難要在這裡迎接林佳龍，一起打贏新北市。

▲林佳龍出席「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲林佳龍今天致詞時，現場一片歡騰高呼「凍蒜」。（圖／記者林敬旻攝）