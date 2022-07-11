「桃園新選風」重批林智堅論文門：考驗桃園人「智」力

▲桃園新選風重批林智堅「論文門」，考驗桃園人的「智」力。（圖／桃園新選風提供）

記者楊淑媛／桃園報導

以無黨籍市議員及參選人為主的「桃園新選風」成員，針對民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」爭議，11日於市議會召開記者會指出，林智堅在蔡英文斥退桃園綠營在地人才、沒收初選又保駕護航下，投入桃園市長選戰，實為「無能的政治假貨」，面對論文抄襲意圖以訟止爭，此舉無疑是向桃園市民發起的一場「智」力測驗。

「桃園新選風」成員現任龜山區市議員牛煦庭、中壢區市議員參選人毛嘉慶、桃園區市議員參選人羅岳峰、觀音區市議員參選人戴兆華指出，民進黨黨中央為林智堅糟蹋學術倫理，利用網軍帶風向搬弄是非，而黨內「新人」，前仆後繼地為林智堅背書，凸顯黨魂盡喪，機關算盡不惜自貶為道德侏儒！

桃園區市議員參選人羅岳峰表示，他於走訪桃園市民，詢問市民們對「論文門」事件看法中發現，一般市井小民對於論文抄襲的認定有難度，也無法判定真偽，所以，仍有桃園部份市民對於論文爭議不知情，難以表達立場與意見！

因此，「塔綠班」網軍也利用這樣資訊的落差，來混淆民眾的視聽，讓林智堅空降選桃園市長！羅岳峰強調，民眾不知情不表示接受說謊的市長人選，相信隨著選戰加溫，會有越來越多民眾瞭解論文門的嚴重性，以及抄跑市長的真面目。

▲羅岳峰街頭訪問市民，很多市民不清楚林智堅「論文門」。（圖／翻攝桃園新選風網路）

羅岳峰並點名同為桃園區市議員擬參選人黃瓊慧指出，黃自中原大學畢業，應該有撰寫過小論文，也有上過學術倫理等相關課程，林智堅中華大學碩士論文的問題在於，當初指導教授明明跟竹科簽訂合約所做的研究報告，其著作權、所有權於理於法都歸屬竹科，但林卻竊用取得碩士文憑，還一字不改照抄！？

而綠營的地方政治新血，在這次論文門的事件中，表現讓人失望！黃瓊慧只用黨的資料來洗腦支持者，民代的天職就是該為民眾監督市長把關市政，但還沒當選就成為黨的機器，「民意代表」難道成了「民」進黨的黨「意」代表？羅岳峰說，民進黨黨魂淪喪至此，無怪乎前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智等過去曾流血流汗的民主前輩，都看不下去！