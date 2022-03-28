　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「論文門」法官挺過被索賠撤換風暴　彭文正將迎戰重新審理

▲▼國民黨12/09召開中常會，會中邀請弘化同心共濟會院長林至信以「小小的生命體驗」，以及.台灣大學新聞研究所前所長彭文正以「新聞自由」為題，發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲媒體人彭文正。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人彭文正3年前提起民事訴訟，要求確認總統蔡英文1984年就讀英國倫敦政經學院的博士論文不存在，台北地院一審判彭敗訴，但被高院發回更審，仍由北院原受命法官張詠惠審理，彭不服，提起行政訴訟要求北院重新分案，經最高行政法院判彭敗訴確定，張詠惠上周五（24日）裁定，因等候行政訴訟結果而停止訴訟的「論文門」更審，將恢復審判程序，本裁定得抗告。

張詠惠裁定恢復審理「論文門」更審當天，彭文正委任提起「論文門」訴訟的律師張靜，因涉在自己與黃姓女友經營的沙龍髮廊更衣室，裝設隱藏式監視器偷拍顧客長達5年，被台東地檢署依妨害秘密等罪嫌起訴，張靜同日在台北地院、台東地院分別提起自訴，控告偵辦他的檢警涉犯偽造文書、妨害名譽等罪嫌。

彭文正長期追打總統蔡英文的倫敦政經學院（LSE）博士論文與博士學位不實，蔡英文於2019年9月委任律師，指控彭文正與台灣大學法律系名譽教授賀德芬、美國北卡羅萊納大學經濟系副教授林環牆3人涉嫌加重誹謗。

彭文正於同年向北院提起「論文門」訴訟，要求確認總統蔡英文1984年就讀LSE的博士論文不存在，張詠惠受命審理，2020年1月15日在總統大選結束、蔡英文擊敗國民黨對手韓國瑜篤定連任總統第4天，以彭文正提告在法律上顯無理由、且無受確認判決之法律上利益為由，判彭敗訴。

不過彭文正上訴後，高院認為一審沒開庭辯論，直接駁回彭文正的提告，顯然忽略蔡英文的LSE博士論文是否存在，是彭文正被蔡英文提告一案重要判斷事項，因此發回北院更審，仍由張詠惠審理。

彭文正要求北院重新分案給其他法官審理、以免偏頗，但不被採納，彭文正因此向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求北院應改分案給其他法官審理「論文門」更審，北高行以民事審判的法院組織是否合法，並非行政法院所能過問，因此駁回彭的提告。

彭文正上訴後，最高行政法院仍指出，民事、刑事與行政訴訟各領域如何分案，應由各專業審判法院制訂一般、抽象規則，確保法官獨立與裁判公正，行政法院不能干涉民事法院，更不能接手審理，據此於今年（2022年）2月24日，裁定駁回彭文正所提行政訴訟確定。

張詠惠去年（2021年）10月18日裁定「論文門」更審停止訴訟程序、等候行政訴訟結果，日前確認最高行政法院已駁回彭文正的行政訴訟確定，認定「論文門」更審停止訴訟程序的事由已消滅，有續行訴訟的必要，因此裁定恢復審理。

彭文正目前仍滯留美國，因被蔡英文提告妨害名譽沒出庭，被北院發布通緝。他另案提告向張詠惠求償200萬元，一審判彭全部敗訴，已上訴高院二審審理中。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
他替姪子抽兵種　1596張「第1抽就中籤王」！本人反應超爆笑
高雄男「詭異迴轉」衝撞5歲童！他開放性骨折　1句話惹哭家人
台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！　妹子低頭看崩潰
威爾史密斯曾「想殺死爸爸」！　曝童年陰影
威爾史密斯護妻開揍！國師揭：天秤座不好惹　「1地雷」不能踩
資深影星批威爾史密斯「欠一個道歉」：他的藉口是坨屎
超商優惠加碼　這天喝咖啡買6送6
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男「詭異迴轉」衝撞5歲童！他右腿開放性骨折…1句話惹哭家人

「論文門」法官挺過被索賠撤換風暴　彭文正將迎戰重新審理

封印解除！彰化寶雅停車格前霸位　再停「人行道」開罰1200

全台首例！新北男網賣「山豬吊」挨罰1.5萬　21組絕命索已流出

96人冒雨搜山畫面曝！和碩前副總裁失聯　2天仍未尋獲恐失溫

慶生趴濺血！壽星「包場請客結帳龜縮」爆衝突　揮刀砍傷少年

遭騙婚淪小三！討豪宅連兩敗　美女設計師：感覺像白嫖的擋箭牌

慘痛教訓！保留死傷最重2車廂　台鐵太魯閣號事故列車北運保存

借不到電話！基隆男武士刀揮砍加油站員　「差1公分就刺中心臟」

騎檔車「無減速」追撞慘摔翻　網急勸：載美眉就別看手機啦

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

高雄男「詭異迴轉」衝撞5歲童！他右腿開放性骨折…1句話惹哭家人

「論文門」法官挺過被索賠撤換風暴　彭文正將迎戰重新審理

封印解除！彰化寶雅停車格前霸位　再停「人行道」開罰1200

全台首例！新北男網賣「山豬吊」挨罰1.5萬　21組絕命索已流出

96人冒雨搜山畫面曝！和碩前副總裁失聯　2天仍未尋獲恐失溫

慶生趴濺血！壽星「包場請客結帳龜縮」爆衝突　揮刀砍傷少年

遭騙婚淪小三！討豪宅連兩敗　美女設計師：感覺像白嫖的擋箭牌

慘痛教訓！保留死傷最重2車廂　台鐵太魯閣號事故列車北運保存

借不到電話！基隆男武士刀揮砍加油站員　「差1公分就刺中心臟」

騎檔車「無減速」追撞慘摔翻　網急勸：載美眉就別看手機啦

少子化衝擊公務員報考人數　考選部規劃42場次國考宣導

民進黨擬修憲綁大選　何志勇：為什麼去年要反對？

逾40元兆豐金還能買？　分析師：再漲空間有限

宏達電攜手明華園打造「歌仔戲元宇宙」　祭出限量海賊之王NFT

阿達砸80萬闖元宇宙世界！　推個人虛擬貨幣「拓展經濟收入」

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

馬斯克自爆COVID-19確診　「我又染疫了」

高雄男「詭異迴轉」衝撞5歲童！他右腿開放性骨折…1句話惹哭家人

他替姪子抽兵種…1596張「第1抽就中籤王」　本人反應超爆笑

柯建銘：18歲公民權國民黨只支持一天　朱立倫狐狸尾巴馬上露出來

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

即／台中2歲女童脖子遭線纏繞　無生命跡象送醫搶救

背包掛護欄險害死台中2歲女童

2刑警成破口　基隆警局深表遺憾

房東催租成袋屍　文化男大生拿啞鈴砸死

四海幫新幫主首辦春酒　台北圓山飯店席開70桌

即／高雄「愛河之心」驚見浮屍

和碩前副總失蹤！跑山獸答應幫搜救

即／台中東區2層高危樓倒塌　紅磚瓦砸爛轎車

即／前和碩副總登山失蹤！女兒懸賞100萬急尋人

「一團白霧照」竟挨罰未繫安全帶　原始檔曝光

跑山獸搜救和碩蔡進國　神人級腳程曝

獸父奪初夜「鋪墊防爆血」！高三女控多次亂倫

女國道路肩逆向走　駕駛嚇急剎車

更多熱門

相關新聞

亞洲首站！美國「國家民主基金會」會長率團訪台　晉見蔡英文

亞洲首站！美國「國家民主基金會」會長率團訪台　晉見蔡英文

外交部透露，美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾森（Damon Wilson）將率團於3月27日至30日訪問台灣，在台灣期間將晉見總統蔡英文、拜會行政院院長蘇貞昌、立法院院長游錫堃及接受外交部部長吳釗燮款宴等，並將與台灣公民社會夥伴互動，「誠摯歡迎威爾森會長率團訪問台灣。」

即／本土暴增83例！蔡英文發聲了

即／本土暴增83例！蔡英文發聲了

馬蘭榮家劉爺爺百歲生日　蔡英文贈賀屏

馬蘭榮家劉爺爺百歲生日　蔡英文贈賀屏

總統前被喊國民男友　王威晨好害羞

總統前被喊國民男友　王威晨好害羞

蔡英文呼喚爪爪！舉頭三尺有威助

蔡英文呼喚爪爪！舉頭三尺有威助

關鍵字：

論文門彭文正蔡英文加重誹謗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

今本土+34！另增93境外

被威爾史密斯打活該！克里斯壞嘴「惹火李安、裘德洛」

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面