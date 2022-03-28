「論文門」法官挺過被索賠撤換風暴　彭文正將迎戰重新審理

▲媒體人彭文正。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人彭文正3年前提起民事訴訟，要求確認總統蔡英文1984年就讀英國倫敦政經學院的博士論文不存在，台北地院一審判彭敗訴，但被高院發回更審，仍由北院原受命法官張詠惠審理，彭不服，提起行政訴訟要求北院重新分案，經最高行政法院判彭敗訴確定，張詠惠上周五（24日）裁定，因等候行政訴訟結果而停止訴訟的「論文門」更審，將恢復審判程序，本裁定得抗告。

張詠惠裁定恢復審理「論文門」更審當天，彭文正委任提起「論文門」訴訟的律師張靜，因涉在自己與黃姓女友經營的沙龍髮廊更衣室，裝設隱藏式監視器偷拍顧客長達5年，被台東地檢署依妨害秘密等罪嫌起訴，張靜同日在台北地院、台東地院分別提起自訴，控告偵辦他的檢警涉犯偽造文書、妨害名譽等罪嫌。

彭文正長期追打總統蔡英文的倫敦政經學院（LSE）博士論文與博士學位不實，蔡英文於2019年9月委任律師，指控彭文正與台灣大學法律系名譽教授賀德芬、美國北卡羅萊納大學經濟系副教授林環牆3人涉嫌加重誹謗。

彭文正於同年向北院提起「論文門」訴訟，要求確認總統蔡英文1984年就讀LSE的博士論文不存在，張詠惠受命審理，2020年1月15日在總統大選結束、蔡英文擊敗國民黨對手韓國瑜篤定連任總統第4天，以彭文正提告在法律上顯無理由、且無受確認判決之法律上利益為由，判彭敗訴。

不過彭文正上訴後，高院認為一審沒開庭辯論，直接駁回彭文正的提告，顯然忽略蔡英文的LSE博士論文是否存在，是彭文正被蔡英文提告一案重要判斷事項，因此發回北院更審，仍由張詠惠審理。

彭文正要求北院重新分案給其他法官審理、以免偏頗，但不被採納，彭文正因此向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求北院應改分案給其他法官審理「論文門」更審，北高行以民事審判的法院組織是否合法，並非行政法院所能過問，因此駁回彭的提告。

彭文正上訴後，最高行政法院仍指出，民事、刑事與行政訴訟各領域如何分案，應由各專業審判法院制訂一般、抽象規則，確保法官獨立與裁判公正，行政法院不能干涉民事法院，更不能接手審理，據此於今年（2022年）2月24日，裁定駁回彭文正所提行政訴訟確定。

張詠惠去年（2021年）10月18日裁定「論文門」更審停止訴訟程序、等候行政訴訟結果，日前確認最高行政法院已駁回彭文正的行政訴訟確定，認定「論文門」更審停止訴訟程序的事由已消滅，有續行訴訟的必要，因此裁定恢復審理。

彭文正目前仍滯留美國，因被蔡英文提告妨害名譽沒出庭，被北院發布通緝。他另案提告向張詠惠求償200萬元，一審判彭全部敗訴，已上訴高院二審審理中。