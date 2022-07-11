林智堅「論文門」越演越烈！　「桃園新選風」籲桃園人不要當塑膠

▲桃園新選風由無黨籍市議員參選人為成員，戰鬥力強。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」抄襲爭議事件，越演越烈！以無黨籍桃園市議員牛煦庭為主，成立的「桃園新選風」連線，11日將於桃園市議會召開「行騙桃園、複製貼上？為何抄跑假貨強壓正港桃園人才？」記者會，呼籲桃園市民不要當塑膠，檢驗政壇假貨人人有責。

「桃園新選風」連線以無黨籍龜山區市議員牛煦庭為主，成員有：桃園區市議員參選人羅岳峰、中壢區市議員參選人毛嘉慶、觀音區市議員參選人戴兆華等人。新選風表示，針對民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」抄襲爭議，涉及政治人物的誠信和品格、學界的學術倫理等，而論文抄襲事件揭露後，民進黨仍執意徵召林智堅戰桃園，此舉形同政治詐騙，當桃園市民是塑膠？

因此，「桃園新選風」11日上午10:30將於市議會召開記者會，揭曉小市民們對論文門的看法，呼籲桃園市民朋友一起來「檢驗政壇假貨？」。針對林智堅「論文門」抄襲爭議，桃園市議會國民黨團於7月7日已召開記者會指出，「論文門」抄襲風波疑點重重，呼籲市長鄭文燦不應護短，應立即切割誠信可能破產的林智堅，同時表示「沒有誠信的人，沒有資格選市長」、「請林智堅退出桃園市長選舉」。