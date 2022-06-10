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小英「論文門」更審再觸礁　嗆「知恥近乎勇」彭文正聲請法官迴避

▲▼國民黨12/09召開中常會，會中邀請弘化同心共濟會院長林至信以「小小的生命體驗」，以及.台灣大學新聞研究所前所長彭文正以「新聞自由」為題，發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲媒體人彭文正告總統蔡英文博士論文不存在，以視訊出庭喊話法官「知恥近乎勇」。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今開庭審理媒體人彭文正所提確認總統蔡英文的倫敦政經學院博士論文不存在一案，人在國外的彭男以視訊連線出庭，和他委任的2位律師輪番質疑法官張詠惠企圖開一次庭就結案，彭男對法官喊話「知恥近乎勇」，並跟律師聲請法官迴避後就離席抗議，但蔡英文委任律師沒順勢聲請一造辯論判決，反而主張雙方都拒絕辯論，已產生合意停止訴訟效果。

依《民事訴訟法》規定，訴訟雙方當事人若合意停止訴訟程序，且滿4個月沒聲請續行訴訟，視為撤回起訴或上訴，等於變相結案。據悉，蔡英文的委任律師可能打算以靜制動，讓身為原告的彭文正陣營承擔拖延訴訟的責任，但蔡英文委任律師連元龍開完庭拒表示意見，僅說：「不受訪。」

▲民進黨中執會會後記者會，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文因「論文門」事件，另案告媒體人彭文正涉妨害名譽。（資料照／記者林敬旻攝）

彭文正於2019年底向北院提告，要求確認蔡英文1984年就讀倫敦政經學院（簡稱LSE）的博士論文不存在，承審法官張詠惠隔年（2020年）1月判決彭男敗訴，彭男上訴主張一審沒開庭也沒調查證據，高院認為程序有瑕疵，發回北院仍由張詠惠更審，彭男提行政訴訟要求北院分案給其他法官但敗訴確定，因此本件「論文門」案拖到今年（2022年）3月，才恢復審理。

不過今天一開庭，人在國外的彭文正以視訊連線出庭，劈頭就質疑張詠惠為何跳過準備程序、直接進入辯論審理，「請問張法官，這是要畢其功於一役嗎？」彭男聲稱若要繼續審理，「前提是要先跟法官取得互信，否則就是侮辱台灣司法」等語。

彭文正委任律師李震華、張靜也要求張詠惠說明，是否只開這一次庭就要結案，若是，他們要聲請法官迴避。李震華更不客氣直指張詠惠先前不開庭、亂判，「當事人當然不信任」，李還以彭男另案告張詠惠求償案仍在二審審理一事，當庭對張詠惠放話「妳仍是我們的被告」、「我們當然可以聲請妳迴避」等語。

張詠惠再三詢問彭文正和律師是否要聲請法官迴避，李震華回嗆：「我就問一句，妳是不是今天就要辯論終結？妳要回答我的問題！」堅持張詠惠講清楚會不會落實審理程序，張靜也指稱法官還沒行使闡明義務、還沒開庭就想結案，等於未審先判。

張詠惠淡定表示進行訴訟的法庭不是節目現場，希望不要耽誤雙方時間，彭文正在視訊裡高喊「是誰拖了2年半不調查」、「我被延誤了2年半，不能多說幾句嗎」、「法官知恥近乎勇」等語。

彭文正的委任律師決定遞狀聲請法官迴避，張詠惠看完當庭裁定不停止訴訟程序，理由是上一次開庭是在去年（2021年）4月，律師過了一年才聲請法官迴避，且無正當理由，顯然意圖拖延訴訟，張詠惠並提醒律師若拒絕辯論，要自負不利後果，至於聲請迴避案會送交分案調查。

李震華與張靜不服張詠惠的裁定，先後離席抗議，滿座旁聽民眾也傳出鼓譟聲，被法警及時制止。彭文正在視訊嗆聲警告筆錄不能登載不實，強調他的律師並非「無故」退庭，直到修改成律師「未經審判長同意而退庭」，彭才撂話「送給法官5個字，『知恥近乎勇』」，隨即切斷連線。

張詠惠詢問蔡英文委任律師是否聲請一造辯論判決，連元龍均明確表示「不要」，張詠惠因而諭知本案候核辦，未預定下次開庭日期。

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