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2022桃園市長人選　「桃園新選風」痛批國民黨「在地優先」

▲2022桃園市長人選？「桃園新選風」痛批國民黨「在地優先」堅持

▲2022桃園市長人選，「桃園新選風」歡迎並支持羅智強前來桃園爭取市長提名。（圖／牛煦庭服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨籍民代針對台北市議員羅智強，擬爭取黨提名參選市長，紛紛表示「反空降」力排羅志強參選之際，無黨籍桃園市議員牛煦庭31日結合「桃園新選風」的另3名成員羅岳峰、毛嘉慶、戴兆華，於市議會召開記者會，發表「桃園新選風」的第一個主張，就是歡迎並支持羅智強前來桃園爭取市長提名。▲2022桃園市長人選？「桃園新選風」痛批國民黨「在地優先」堅持

牛煦庭說，桃園是台灣六都之中最年輕、升格最晚的新興都會：工商繁榮，就業機會最多，227萬市民，南來北往的上班族佔了真正多數。近期「圍強計畫」雜音不斷，不過桃園市民意調查顯示，有高達66.6％市民不介意出身，只有26.4％希望在地優先，質疑難道部分在地政治人物的意見，真的就能代表市民的主張嗎？

牛煦庭表示，現在移居桃園的上班族才是市民主力，豈會有「在地優先」的堅持？如果身為最大在野黨的國民黨，沒有辦法看到桃園的能動性和變化性，難保不會在時代浪潮中被淘汰。「桃園新選風」連線目前的四名成員，分別是：
龜山區牛煦庭、中壢區毛嘉慶、桃園區羅岳峰、觀音區戴兆驊也指出，桃園市政府透過把持資源，收買人心，鞏固民意支持，議會府會和諧路線是自解武裝，應推動市政透明、議會監督、財政永續等觀念，才能讓桃園進步。

四人同時也期待羅智強儘早表態，好好貫徹勤走桃園的政治承諾，並提出接地氣的市政願景，善用沒有包袱的優勢，以魄力爭取市民認同，相信心態開放的桃園市民，期待新人新氣象！

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