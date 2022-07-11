林智堅被罵慘！作家不忍了「脫胎換骨的新竹」　長文告白萬人朝聖

▲新竹市。（圖／記者陳凱力攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前新竹市長林智堅自從辭退，並正式投入桃園市長選舉後，就陷入論文抄襲風波。作家「魚夫」日前在外用餐時，聽到林被批得一無是處，忍不住寫下長文叫屈，更直言「他為什麼會連任？新竹人幾乎都可以感受到他帶來的改變。」

魚夫今在臉書提到，前兩天在某餐廳用餐，聽到隔壁桌的婦女在批評林智堅，「把他的學歷亂講一番，結論是他只是長得好看，一點本事都沒有。基於教養，我也不能當場干涉人家的大發議論，所以回來後決定，從今天開始每周發佈一篇他在新竹市的政績。」

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在交通大學攻讀建築博士的5年間，魚夫偶爾會到新竹市舊城區「竹塹老城」裡逛逛，當年除了美食外，他坦言，建築實在乏善可陳，「在這之前，我因擔任電視台總監，曾和當時的蔡仁堅市長拍了一集新竹旅遊節目，收視率長紅，因為新竹好像有了改變的氛圍出現，但隨市長下任，不知怎的，新竹的城市經營又是一片沉寂，尋覓美食之外，實在不知道逗留下來要看些什麼？」

▲他用「驚豔」來形容近幾年的新竹市。（圖／魚夫授權引用）

「忽然，這幾年間的新竹，可以用驚豔二字來形容了！」魚夫話鋒一轉，透露他在新竹駐市的1年內，發現很多改變，例如曾被遺忘的新竹東門城之心，如今和護城河連成一氣，「東門城雖然一度修繕，撿回半條命，但在林智堅的手底下，總算用設計讓它脫胎換骨。」

事實上，魚夫早在30年前，進行台灣地方派系調查時，就與新竹結緣了，也深刻感受到這城市一步一腳印的進化，及市民結構的改變，「新一代年輕的父母要求城市變革的呼聲很高，市府團隊用設計美學翻轉城市，正好呼應了他們需求，醜小鴨終於變天鵝，至少到處都變得明亮起來，連菜市場都活了過來，早就成為青春男女的美食天堂。」

最後，魚夫也忍不住替新竹市抱不平，「這城市不是美食沙漠，綠洲可是多不可勝數！」告白長文引來上萬網友朝聖，在地人也點頭表示，「已在新竹居住20年的我們，這幾年的新竹市是改變最多的時期，他的努力可以見證到」、「新竹人在這見證，我們真的感受而且正在享受到林智堅的政績」。

▲本文由魚夫授權引用。

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