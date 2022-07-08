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民進黨雙北佈局「陳時中＋林佳龍」　週日選對會拍板

▲衛福部長陳時中、交通部長林佳龍視察防疫旅館。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中（左）、無任所大使林佳龍（右）將出戰雙北。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局雙北市長選舉，經過總統蔡英文積極勸進，無任所大使林佳龍終於點頭願承擔新北重責，對戰新北市長侯友宜。據了解，選舉對策委員會將於本週日（10日）開會，拍板台北市徵召衛福部長陳時中，新北市徵召無任所大使林佳龍，最快下週三（13日）中執會就會正式提名，並於7月17日全國黨代表大會聯合各縣市長參選人造勢。

林佳龍原本積極爭取台北市長提名，直到昨天還在臉書公布「首都願景的12門課」政策主張，惟據指出，近期包括民進黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦等黨政要角「銜命」勸進林佳龍，使林原本堅定不參選新北市長的想法鬆動，蔡英文今天中午在官邸會見林佳龍時，也力挽狂濫，盼他挑起新北的重責大任，並表達對林近年面臨諸多「磨練」的疼惜，而林佳龍也正面回應，點頭願意承擔新北這一局。

至於台北市方面，原本陳時中就獲得跨派系力挺，一度被視為潛在人選的前副總統陳建仁，也在接受媒體專訪時表態，要「站在我學者的立場」幫助民進黨，使這個國家變得更好，言下之意無意投入2022地方選舉。

目前全台22縣市中，還有台北市、新北市、新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣6縣市尚未提名。據了解，民進黨選對會將在本週日開會，預料將拍板雙北市長人選，最快於下週三中執會正式提名。

另對於雙北市長人選及時程，林錫耀日前受訪正面回應說，這幾天選舉對策委員會開會取得共識，應該很快就會推出「最強候選人」，希望在7月17日全國黨代表大會前「把它搞定」，近期徵詢對象除了媒體曝光過的人選，還有「想都沒想過的人」。

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