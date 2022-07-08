林佳龍轉戰新北「天降甘霖」　綠議員：絕對是超強母雞

▲無任所大使林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局新北市長選戰，原本積極爭取台北市長提名的無任所大使林佳龍，經過總統蔡英文等黨政高層多日積極勸進後，今（8日）終於鬆口，決定挑起大樑，承擔新北市選舉這一局，民進黨選舉對策委員會預計本週日拍板此事，最快將於下週三（13日）正式提名。對此，新北市議員張志豪表示，林佳龍絕對是超強母雞，是市民期待的新北市長；市議員參選人山田摩衣也說，「天降甘霖！」基層從議員初選時就關注市長人選，樂見高知名度市長參選人帶動選情。

據了解，蔡英文今天在官邸會見林佳龍時，表達對林這幾年磨練的疼惜，也再度表達，希望他能挑起艱困的新北重責大任，而桃園市長鄭文燦也與會表示，林佳龍不該缺席2022地方選舉。在層峰連日勸進下，林佳龍態度鬆動，今天點頭同意參選新北市長。

對此，張志豪表示，一直期待強棒且明星級的部長級人選對戰新北市長侯友宜，「林佳龍絕對是超強母雞」，他不僅具全國知名度、部長級政務歷練，也讓民眾看見其領導特質，具有爆發力和話題性，並具「負責任、會做事」正面形象，任內力拚交通建設，台中市長任內成功整治柳川和綠川等重大建設，正是市民期待的新北市長。

此外，山田摩衣今天下午受訪時，被媒體問及林佳龍將參選新北市長一事，她感慨說，「終於啊，無論怎麼樣，天降甘霖！」實際上，基層從市議員初選期間，就積極詢問市長人選，對於參選市議員的「小雞們」來說，很期待有高知名度、熟稔市政的市長候選人，而林佳龍曾任台中市長及交通部長，過去表現、任內政績有目共睹，對於市政可以直接上手，用最快的速度處理所有市府的狀況，「這件事情讓人非常高興，會很期待跟他一起努力的過程」。

新北市議員戴瑋姍受訪時則說，樂見前輩願意承擔責任，知道「母雞」是誰，「小雞們」就可以趕快早一點準備，進行選舉的鋪陳；她也說，林佳龍擁有政治資歷，是當過直轄市長的優質政治人物，希望可以盡快決定參選與否。

新北市議員參選人張嘉玲表示，樂見林佳龍可以貫徹蔡英文的理念服務新北市，林無論是人品、執政經驗都是重量級候選人，面對選戰倒數時間不多，新北市又幅員遼闊，期盼儘速推出市長參選人，帶領市議員參選人打贏選戰。