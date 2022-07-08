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悼前日相安倍　民進黨：台灣最親近好友「盼日本人民度艱難時刻」

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／記者張方瑀攝）

▲日本前首相安倍晉三。（圖／記者張方瑀攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三今（8日）出席集會時遭槍擊不幸離世，民進黨表示，安倍長年支持台灣，是台灣最親近的好友，民進黨對他的離世感到深切不捨與痛心，並要向安倍前首相的家屬，與日本人民致上最深的哀悼，並盼日本人民度過此艱難的時刻，祈願日本平安。

民進黨指出，安倍晉三前首相曾多次為台灣仗義執言，包括明確支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、WHO等國際組織，最近也提出「台灣有事就是日本有事，等同日美同盟有事」，一直與台灣站在一起。

民進黨表示，安倍不只是在政治上力挺台灣，更是在日常生活中處處展現對台灣的真摯友誼，如同我們的親人一樣，處處替台灣奔走出力。包括2021年台灣遭遇新冠肺炎疫情時，他也與日本朝野合作，一起用最高的效率，促成日本捐贈台灣AZ疫苗，台灣人民對此都感念在心；同年台灣鳳梨被中國禁運，安倍更是在社群軟體幫忙行銷台灣鳳梨，讓台日之間從311地震，一路到疫情，持續「善的循環」。

民進黨強調，安倍也是民進黨長久以來最溫暖的友人，包括在2010、2011年訪台時都與民進黨主席蔡英文會面，在蔡主席擔任總統後，兩人用視訊方式進行歷史性的對談，安倍並在會談中提到再度訪台的願望，兩人並多次在推特上互相留言，不管是地震、颱風、疫情，台日都攜手一起度過難關。

民進黨表示，安倍對區域的民主發展及和平穩定有高度的貢獻，民進黨要再度向安倍前首相致上最深的感謝、敬意與不捨，盼台日友好繼續在安倍奠定的強韌基礎上繼續深化。

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