游錫堃遺憾邀安倍演講無法實現　「心始終與你一起」

▲游錫堃貼出2005年舊照追悼安倍晉三。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三今（8日）出席集會時遭槍擊不幸離世，曾經多次與安倍晉三會面的立法院長游錫堃追悼，「相約立法院演講之事，已經無法實現，但我及全體台灣人一定永遠懷念您！」

游錫堃表示，聽聞安倍經搶救後仍不治的噩耗，他深感悲憾，對此，要先向安倍的家人表達深切哀悼之意，願逝者安息，生者節哀。此外，對於加害者的暴力行為我也要予以最強烈的譴責。

游錫堃回憶，他在安倍晉三擔任自民黨幹事長期間，曾經3度到他的辦公室晤談，當時日本很多政要都不敢接見台灣的政治人物，但安倍卻敞開雙臂歡迎，「他對台灣的友好，我點滴在心頭」。

游錫堃談及，去年參加7月29日台美日國會議員戰略論壇時，安倍也有以視訊的方式出席論壇，共同為印太地區的和平與穩定發聲，早在2016年，安倍便已提出FOIP自由開放的印度太平洋的戰略，2021年更直言「台灣有事就是日本有事」。

游錫堃表示，安倍勇於在各個國際場合上，力挺台灣，對台灣友善與支持的義舉更歷歷在目，而他致力於維護台海和平的身影還恍如昨日。安倍晉三是日本歷史上在位時間最久且大力挺台灣的首相，他曾致函邀請安倍晉三到台灣國會來演講，安倍也允諾疫情緩和後一定會來，「儘管約定如今已無法實現，但安倍前首相那種不畏極權、勇敢直言、捍衛民主的政治家精神，已立下不朽典範，將長存於世人心中！」

游錫堃也說，他要借引「千風之歌」的歌詞遙祭安倍前首相：「我們的心始終與你一起」。